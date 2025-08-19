Sonido La Changa, el sonidero más emblemático del Barrio Bravo de Tepito, se prepara para dar un concierto en uno de los lugares más trendy de la CDMX.

Lo mejor de todo es que el concierto de Sonido La Changa será totalmente gratis.

¿Dónde se presentará? A continuación te damos toda la información que tenemos del concierto que se realizará esta misma semana.

Sonido La Changa: Esta será la sede de su concierto

Sonido La Changa se unirá a los “Miércoles de Soundsystem” en el bar Outline de la colonia Roma.

¿Lo ubicas? La cita es en Avenida Oaxaca número 99, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, CDMX.





Sonido La Changa se presentará el miércoles 20 de agosto de 2025, en punto de las 20:00 horas.

Pero ojo: toma en cuenta que el cupo será limitado y la expectación es alta, por lo que la recomendación es acudir al menos una hora antes del concierto para conseguir un buen lugar.

Otros tips para asegurarte una gran experiencia en el concierto gratuito del Sonido La Changa, son:

Llevar identificación oficial

Llevar dinero en efectivo para consumo

Usar zapatos cómodos para bailar sin parar

Planea tu ruta de traslado, ya sea en transporte público o reservando un viaje en alguna plataforma

Su creador, Pablo Perea de León, revolucionó las fiestas capitalinas a finales de la década de los 60, con su micrófono y tornamesa.

Ahora busca llenar con sus ritmos el bar Outline de la colonia Roma Norte, donde se presentará con el DJ Papi Pérez, originario de Iztapalapa y conocido por sus mezclas de géneros tropicales.