El Simifest 2025 anuncio el cartel oficial de su segunda edición, que destacarán artistas nacionales e internacionales en un nuevo recinto.

El evento que ha causado furor se celebrará ahora, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, siendo una sede con mayor capacidad.

Si no te quieres perder el Simifest 2025, te compartimos todos los detalles sobre el evento:

Fecha: Sábado 29 de noviembre 2025

Recinto: Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX

Simifest 2025 (Especial / Especial)

Precio de boletos y preventa para Simifest 2025

A continuación te dejamos la fecha de preventa y precio de boletos para Simifest 2025, que se celebrara el 29 de noviembre en Autódromo Hermanos Rodríguez:

Preventa Venta General: Jueves 14 de Agosto 2025

Plataforma: Ticketmaster

Se acepta todas las tarjetas Crédito/Débito: VISA, Mastercard y AMEX

Simifest, festival del Dr. Simi (@drsimi_oficial)

Simifest 2025 no contará con una preventa especial para tarjetahabientes, por lo que la venta de boletos será para todo el público en general.

Precio de boletos con cargos para Simifest 2025:

Acceso general: Mil 647 pesos

Zona preferente: Dos mil 867 pesos

Zona VIP: Cuatro mil 270 pesos

Lineup completo de artistas para Simifest 2025

Simifest 2025 sorprendió al revelar su cartel oficial para su segunda edición, estos son los artistas que se presentarán:

Empire of the Sun

Roosevelt

Leon Bridges, de 36 años

Caloncho, de 38 años

Roomo

Matías y Daniel

Maribou State

Simpson Ahuevo, de 42 años

Life on Planets

Rubio

Darius

Drama

Rosas

Rhye

Lewis OfMan, de 27 años

Go Golden Junk

Simifest 2025 contará con un total de 16 artistas y bandas que prometen un día lleno de música y ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival se ha consolidado como uno de los favoritos del público por la diversidad musical que presenta cada edición.

Datos del nuevo recinto de Simifest 2025

Simifest 2025, evento musical organizado por Farmacias Similares confirma su segunda edición con una variedad de artistas destacados.

Este año se llevará a cabo el 29 de noviembre 2025 contando con un nuevo recinto: Autódromo Hermanos Rodríguez.

Autódromo Hermanos Rodríguez esta ubicado al oriente de la CDMX, dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.