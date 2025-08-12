Silvana Estrada presentará su nuevo álbum Vendrán Suaves Lluvias en concierto en CDMX.

Te compartimos todos los detalles del precio de boletos, preventa y fecha para el concierto de Silvana Estrada en Teatro Metropólitan.

Preventa para el concierto de Silvana Estrada en Teatro Metropólitan

La preventa de boletos para Silvana Estrada en Teatro Metropólitan iniciará el viernes 15 de agosto con exclusiva para tarjetas Banamex.

Posteriormente, se llevará a cabo la venta general para todo el público el sábado 16 de agosto.

Silvana Estrada en los Premios Grammy 2024. (Jordan Strauss / Invision/AP)

Los boletos para el concierto de Silvana Estrada en Teatro Metropólitan estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.

Fecha para el concierto de Silvana Estrada en Teatro Metropólitan

Silvana Estrada presentará su nuevo material discográfico, Vendrán Suaves Lluvias, en concierto el martes 27 de enero de 2026 en Teatro Metropólitan.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de escuchar en vivo —y por primera vez— la propuesta musical de Silvana Estrada en un concierto único y especial.

Vendrán Suaves Lluvias de Silvana Estrada se lanzará en plataformas de streaming el 17 de octubre 2025.

De la mano de su nuevo disco, Silvana Estrada emprenderá una amplia gira internacional por Estados Unidos y México para promocionar su música.

Incluyendo ciudades como:

Puebla: 15 de enero de 2026

Guadalajara: 23 de enero de 2026

CDMX: 27 de enero de 2026

Querétaro: 31 de enero de 2026

Tijuana: 3 de febrero de 2026

Monterrey: 7 de febrero de 2026

León: 12 de febrero de 2026

Xalapa: 14 de febrero de 2026

Mérida: 19 de febrero de 2026

Cancún: 21 de febrero de 2026

Fecha para el concierto de Silvana Estrada en Teatro Metropólitan (Twitter @ocesa_total / Twitter @ocesa_total)

Precio de boletos para el concierto de Silvana Estrada en Teatro Metropólitan

Por el momento, se desconoce el precio de boletos para el concierto de Silvana en Teatro Metropólitan .

Sin embargo, los fans de Silvana Estrada podrán adquirir sus entradas en una preventa especial de Banamex.