El cantante panameño de reggae de 44 años de edad, Félix Danilo Gómez Bosques mejor conocido como Nigga regresa a México en concierto desde la Arena CDMX.
Por lo que les tenemos a los fans los detalles desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Nigga en Arena CDMX para que no te lo pierdas.
Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Nigga en la Arena CDMX
Nigga regresa a México para un concierto único en la Arena CDMX, así que a continuación te dejamos precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es:
- Fecha: 8 de noviembre de 2025
- Hora: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Makano, de 42 años de edad
- Venta general: A partir del 20 de agosto 2025
- Boletera: SuperBoletos
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
Nigga regresa con Tu Romantico Favorito Tour 2025 a México con concierto en la Arena CDMX
La Arena CDMX será el recinto para recibir al Rey del Romántico Style, Nigga en concierto en México.
Esto como parte de la gira de concierto de Nigga llamada Tu Romántico Favorito Tour 2025 con lo mejor de su música.
Pese a que aún se desconoce el precio de boletos, se espera que la distribución de localidades para el concierto de Nigga en la Arena CDMX sea la siguiente:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Zapata
- Zona Toyota
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Meg
- Zona Banco
- Azteca Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Sp Platino Vl
- Sp Oro Vl
- Sp Platino
- Sp Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vl
- Café
- Café Vl
- Rosa
- Rosa Vl
Acá te estaremos actualizando el precio de boletos en cuanto se revelen para ver en concierto a Nigga en la Arena CDMX.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.