El cantante panameño de reggae de 44 años de edad, Félix Danilo Gómez Bosques mejor conocido como Nigga regresa a México en concierto desde la Arena CDMX.

Por lo que les tenemos a los fans los detalles desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Nigga en Arena CDMX para que no te lo pierdas.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Nigga en la Arena CDMX

Nigga regresa a México para un concierto único en la Arena CDMX, así que a continuación te dejamos precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es:

Fecha: 8 de noviembre de 2025

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Makano, de 42 años de edad

Venta general: A partir del 20 de agosto 2025

Boletera: SuperBoletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

🗣 ¡Y ese es Niggaaa!



El Rey del Romantic Style llega a la #ArenaCDMX con los éxitos que marcaron a una generación. 👑🎶



¡Prepárate para una noche llena de nostalgia junto a @flexoficial!



🎟 Venta general a partir del 20 de agosto en: https://t.co/RmX8TYJ13W pic.twitter.com/XHS1x1i6oT — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) August 19, 2025

Nigga regresa con Tu Romantico Favorito Tour 2025 a México con concierto en la Arena CDMX

La Arena CDMX será el recinto para recibir al Rey del Romántico Style, Nigga en concierto en México.

Esto como parte de la gira de concierto de Nigga llamada Tu Romántico Favorito Tour 2025 con lo mejor de su música.

Pese a que aún se desconoce el precio de boletos, se espera que la distribución de localidades para el concierto de Nigga en la Arena CDMX sea la siguiente:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl

Mapa Arena CDMX (Superboletos )

Acá te estaremos actualizando el precio de boletos en cuanto se revelen para ver en concierto a Nigga en la Arena CDMX.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.