Los Pericos preparan un concierto lleno de éxitos y la presentación de nuevas canciones en el Teatro Metropólitan.

Si te lanzarás al concierto de Los Pericos, debes de tener en cuenta el horario y duración de su show del 22 agosto en CDMX.

¿A qué hora termina el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan?

Los Pericos están listos para reencontrarse con fans mexicanos en su concierto en el Teatro Metropólitan del viernes 22 de agosto. Estos son los horarios:

Apertura de puertas: 19:00 horas

Hora de inicio: 20:30 horas

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 22:30 o 23:00 horas

Los Pericos (Los Pericos )

El concierto de Los Pericos buscará reconectar con su público al interpretar sus grandes éxitos de su trayectoria.

Asimismo, presentarán por primera vez sus nuevas canciones en vivo, como “Inmortal”, que se incluirá en su próximo material discográfico.

Los Pericos subirán al escenario del Teatro Metropólitan de CDMX para ofrecer un show íntimo y clásico para sus fieles fans.

Setlist de canciones para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan

Te presentamos el setlist de canciones para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan del 22 de agosto de 2025:

La hiena

Hace lo que quieras

Nada que perder

Complicado y aturdido

Jamaicas reggae

Inmortal

Lindo día

La mirada

Todos los hacen

Bajo la lluvia

Boulevard

Anónimos

Trátame Suavemente

Melate

Parate y mira

Soledad

Días de sol

Mucha experiencia

Voy caminando lento

Runaway

Su galán

Torito

Amor bonsai

Sin cadenas

Pupilas lejanas

Eu vi chegar

El ritual de la banana

Home sweet home

Fácil de engañar

No me pares

Casi nunca lo ves

Los Pericos interpretarán un total de 31 canciones en el Teatro Metropólitan, más las nuevas canciones que agreguen de su álbum reciente.

El concierto de Los Pericos, sin duda, será una noche espectacular para sus fans.