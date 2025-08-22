Los Pericos preparan un concierto lleno de éxitos y la presentación de nuevas canciones en el Teatro Metropólitan.
Si te lanzarás al concierto de Los Pericos, debes de tener en cuenta el horario y duración de su show del 22 agosto en CDMX.
¿A qué hora termina el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan?
Los Pericos están listos para reencontrarse con fans mexicanos en su concierto en el Teatro Metropólitan del viernes 22 de agosto. Estos son los horarios:
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Hora de inicio: 20:30 horas
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 22:30 o 23:00 horas
El concierto de Los Pericos buscará reconectar con su público al interpretar sus grandes éxitos de su trayectoria.
Asimismo, presentarán por primera vez sus nuevas canciones en vivo, como “Inmortal”, que se incluirá en su próximo material discográfico.
Los Pericos subirán al escenario del Teatro Metropólitan de CDMX para ofrecer un show íntimo y clásico para sus fieles fans.
Setlist de canciones para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan
Te presentamos el setlist de canciones para el concierto de Los Pericos en Teatro Metropólitan del 22 de agosto de 2025:
- La hiena
- Hace lo que quieras
- Nada que perder
- Complicado y aturdido
- Jamaicas reggae
- Inmortal
- Lindo día
- La mirada
- Todos los hacen
- Bajo la lluvia
- Boulevard
- Anónimos
- Trátame Suavemente
- Melate
- Parate y mira
- Soledad
- Días de sol
- Mucha experiencia
- Voy caminando lento
- Runaway
- Su galán
- Torito
- Amor bonsai
- Sin cadenas
- Pupilas lejanas
- Eu vi chegar
- El ritual de la banana
- Home sweet home
- Fácil de engañar
- No me pares
- Casi nunca lo ves
Los Pericos interpretarán un total de 31 canciones en el Teatro Metropólitan, más las nuevas canciones que agreguen de su álbum reciente.
El concierto de Los Pericos, sin duda, será una noche espectacular para sus fans.