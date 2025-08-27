Lasso, el actor y cantante venezolano de 37 años, regresa a la Ciudad de México (CDMX) para su esperado concierto del viernes 27 de agosto.

Tras su exitoso paso por Monterrey, Guadalajara, Querétaro y León, Lasso se prepara para conquistar uno de los recintos más icónicos de la capital: el Teatro Metropólitan.

Si eres fan de Lasso y quieres saber el horario, el setlist de canciones y el telonero para el 27 de agosto, aquí te damos todos los detalles.

Lasso (@lassomusica / Instagram)

Concierto de Lasso: ¿A qué hora inicia su show en el Teatro Metropólitan?

El concierto de Lasso en el Teatro Metropólitan está programado para iniciar en punto de las 21:00 horas.

Toma en cuenta que las puertas del recinto se abrirán desde las 19:00 horas.

Así que, la recomendación es llegar al menos una hora antes para que puedas asegurar tu lugar y disfrutar el show desde el inicio.

Setlist de canciones para el concierto de Lasso en Teatro Metropólitan

¿Qué temas cantará Lasso? Hasta el momento no se ha dado a conocer la setlist de canciones.

Pero, se presume que entre los temas que interpretará Lasso, estarán varios del siguiente listado, incluyendo su éxito ‘Ojos Marrones’:

Te veo Siempre llegas tarde Cuando te dejan de querer Souvenir Mi cuarto Mónaco De tú a tú No pares de bailar Sin otro sentido Julia Corriendo con tijeras Hasta ese día En otra vida La boca Te vi Subtítulos Bilingües Diferente Dios Cinco minutos más Me rehúso Veneka Lucifer Odio que no te odio Un millón como tú Ojos marrones Superpoder

Lasso (@lassomusica / Instagram)

¿Quién será el artista telonero en el concierto de Lasso?

Hasta el momento no se ha anunciado al artista telonero que abrirá el concierto de Lasso en el Teatro Metropólitan.

La buena noticia es que a unas horas de que inicie el show, aún quedan boletos en casi todas las secciones del recinto y hay promoción del 2x1.

Los boletos más baratos aún disponibles tienen un precio de 671 pesos, al 2x1.

Los boletos más caros, en el área frente al escenario, tienen un costo de 2 mil 257 pesos, también al 2x1.