C-Kan, el rapero y compositor tapatío, regresa a la Ciudad de México (CDMX) en concierto, como parte de su Italia Tour 2025.

C-Kan promete un show cargado de energía, letras crudas y beats explosivos, será una experiencia imperdible. ¿Vas a asistir?

Si tu plan es acudir, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no quedarte fuera del concierto programado en el Pepsi Center WTC:

Fecha del concierto

Precio de boletos

Día de la preventa

Dirección de la sede

C-Kan en concierto: ¿Cuándo llegará a la CDMX con su Italia Tour 2025?

El concierto de C-Kan en la Ciudad de México será el sábado 24 de enero de 2025.

De momento, es la única fecha en la CDMX contemplada en el Italia Tour 2025 de C-Kan.

C-Kan en concierto: El Pepsi Center WTC recibirá su Italia Tour 2025

Ocesa anunció que el Italia Tour 2025 de C-Kan tendrá como sede el Pepsi Center WTC, ubicado en:

Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX

Hasta el momento no se ha dado a conocer de forma oficial el precio de los boletos pero, con base en otros eventos similares, se estima que vayan de:

Los 600 y los 2 mil 500 pesos, de acuerdo con la zona elegida del Pepsi Center WTC.

22 de noviembre – León, Guanajuato – Foro del Lago

– León, Guanajuato – Foro del Lago 13 de diciembre – Mérida, Yucatán – Auditorio Coca Cola La Isla

– Mérida, Yucatán – Auditorio Coca Cola La Isla 16 de enero – Querétaro, Querétaro – Teatro Metropolitano

– Querétaro, Querétaro – Teatro Metropolitano 22 de enero – Tijuana, Baja California – Audiorama El Trompo

– Tijuana, Baja California – Audiorama El Trompo 24 de enero – CDMX – Pepsi Center WTC

– CDMX – Pepsi Center WTC 28 de enero – San Luis Potosí, San Luis Potosí – Teatro de la Ciudad / Tangamanga I

– San Luis Potosí, San Luis Potosí – Teatro de la Ciudad / Tangamanga I 30 de enero – Toluca, Estado de México – Teatro Morelos

– Toluca, Estado de México – Teatro Morelos 31 de enero – Puebla, Puebla – Auditorio del CCU