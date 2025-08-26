La cantante estadounidense de 25 años de edad, Gracie Abrams se prepara para dos conciertos en el Pepsi Center WTC de la CDMX este 26 y 27 de agosto.

Así que prepárate con el horario y hora en la que terminan los conciertos del 26 y 27 de agosto de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC que aquí te tenemos.

Horario y hora en la que terminan los conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC del 26 y 27 de agosto

Arma tu itinerario de llegada y hasta de regreso a casa para los conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC del 26 y 27 de agosto con el horario y la hora en que terminan los show en vivo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Role Model

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se prevé 2:30 horas de música

Hora en la que terminan: Alrededor de las 10:30 de la noche

¡Gracie Abrams llega con The Secret of Us Deluxe Tour al Pepsi Center! 💙 pic.twitter.com/hNamNZioIq — Ocesa Pop (@ocesa_pop) August 26, 2025

Conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC este 26 y 27 de agosto

La gira de concierto The Secret us Of Deluxe Tour 2025 de Gracie Abrams llega a México al Pepsi Center WTC.

Con dos fechas en concierto de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC para los días 26 y 27 de agosto.

Concierto de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC en el que los fans podrán disfrutar de su recorrido musical que ha acaparado miradas.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar como se debe de los conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC de este 26 y 27 de agosto.