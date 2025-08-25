Big Time Rush, la boy band salida de la serie de Nickelodeon estará de regreso con varias fechas en concierto en México 2026.

Así que fans de Big Time Rush presten atención que les tenemos todos los detalles para ver a la boy band en México 2026 con el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos de Big Time Rush en México 2026

El regreso de Big Time Rush a México 2026 está más que confirmado, y si no te quieres perder de ver a la boy band, a continuación te dejamos todo lo que debes saber desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos:

1.Fechas:

17 de febrero de 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

19 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

21 de febrero de 2026 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León

2.Hora: 9:00 de la noche

3.Teloneros: Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman

4. Preventa de boletos:

Venta a fans: 27 de agosto 2025 a partir de las 10:00 de la mañana

Preventa Banamex: 28 de agosto 2025 desde las 11:00 am

Venta general y en taquillas de los recintos: 29 de agosto 2025, comenzando a las 11:00 de la mañana

5.Precio de boletos: Aún sin revelarse costos oficial

6. Boletera: Ticketmaster

¡Rushers, el momento que tanto soñamos ya está aquí! 💥 @bigtimerush llega con IN REAL LIFE WORLDWIDE TOUR a México y con Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman como invitados especiales❤️🌎#PreventaBanamex: 28 de agosto.

Venta general a partir del 29 de agosto. pic.twitter.com/3fmpcAr70d — Ocesa Pop (@ocesa_pop) August 25, 2025

Big Time Rush regresa con 3 fechas en concierto a México

Vaya sorpresa que ha dado Big Time Rush con su regreso a México 2026 confirmando 3 fechas en concierto para el país.

Conciertos de Big Time Rush en México 2026 que forman parte de la gira In Real Life Worldwide Tour.

Para los más fans de la boy band Big Time Rush la preventa de boletos tendrá una especial para sus seguidores.

Por lo que para acceder a la venta fans de boletos para los conciertos de Big Time Rush en México, tendrás que registrarte en la página oficial de la boy band: https://bigtimerushofficial.com/

Mientras que la preventa Banamex de boletos tendrá disponible la opción de 3 meses sin intereses para los tarjetahabientes en comprar mayores a 3 mil pesos.