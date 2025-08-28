El esperado concierto de Lasso -de 37 años de edad- se llevará a cabo hoy 27 de agosto en el icónico Teatro Metropólitan.

Si quieres planear tu regreso a casa sin contratiempos, aquí te decimos a qué hora termina el show de Lasso y otra información que te será de gran utilidad.

Horario del concierto de Lasso en el Teatro Metropólitan

El concierto de Lasso iniciará a las 21:00 horas en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Recinto ubicado en la dirección: Independencia No.90, Centro Histórico, Ciudad de México.

Las puertas del Teatro Metropólitan abrirán a las 19:00 horas, antes de que Lasso salte al escenarios.

La recomendación para evitar aglomeraciones y disfrutar del inicio sin prisas, es llegar al menos 30 minutos antes de esta hora.

¿A qué hora termina el concierto de Lasso en el Teatro Metropólitan?

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Lasso en el Teatro Metropólitan tendrá una duración aproximada de 120 minutos.

Con base en ello, se estima que el show terminará alrededor de las 23:00 horas.

Si piensas usar el transporte público, te recordamos que las estaciones de Metro más cercanas son:

Juárez (Línea 3)

Bellas Artes (Línea 2 y 8)

Toma en cuenta que el Metro está abierto hasta las 00:00 horas , así que apresura el paso para que no lo encuentres cerrado.

También puedes optar por servicios de transporte de aplicación como Uber, Didi o taxis autorizados para mayor comodidad y seguridad.

Resérvalos con anticipación para que evitar la tarifa dinámica u otros los costos elevados.

Lasso (@lassomusica / Instagram)

¿Todavía hay boletos para el concierto de Lasso en el Teatro Metropólitan?

La buena noticia es que aún hay boletos para el concierto de Lasso en el Teatro Metropólitan, a través de Ticketmaster.

Puedes comprar de los accesos más caros, casi enfrente del escenario; o también puedes acceder a los boletos más baratos.

Incluso, hay zonas del Teatro Metropólitan que cuentan con la promoción de 2x1.