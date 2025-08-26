Este 26 y 27 de agosto llega en concierto en solitario la cantante estadounidense de 25 años de edad, Gracie Abrams al Pepsi Center WTC.

Por lo que si eres de los que no te perderás de los conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC del 26 y 27 de agosto

La cantante Gracie Abrams se presenta en concierto esta 26 y 27 de agosto en el Pepsi Center WTC, a continuación setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Role Model

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

¡Gracie Abrams llega con The Secret of Us Deluxe Tour al Pepsi Center! 💙 pic.twitter.com/hNamNZioIq — Ocesa Pop (@ocesa_pop) August 26, 2025

Posible setlist de canciones para los conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC del 26 y 27 de agosto

La cantante estadounidense Gracie Abrams tendrá dos noches seguidas en concierto para la CDMX desde el Pepsi Center WTC.

Conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC que forman parte de la gira The Secret us Of Deluxe Tour 2025.

Mismo conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC que son de los más esperados por los fans en nuestro país.

Con ello, se espera que el repertorio de temas en el setlist de canciones para los conciertos de Gracie Abrams en el Pepsi Center WTC del 26 y 27 de agosto sean los siguientes: