La banda estadounidense del duranguense, Alacranes Musical celebrará a lo grande su 30 aniversario con un concierto en la Arena CDMX.
Así que te tenemos el precio de boletos, fecha de preventa, artistas invitados y cuándo es el concierto de Alacranes Musical en la Arena CDMX para su 30 aniversario.
1.Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025
2.Apertura de puertas 19:00 pm
3.Hora: 8:30 de la noche en punto
4.Venta de boletos y en taquillas de la Arena CDMX: A partir del 25 de agosto 2025
5.Artistas invitados:
- Ponzoña Musical
- Diana Reyes, de 45 años de edad
- Patrulla 81
- Brazeros Musical de Durango
- Estaban y Paula de No Me Digas Wey
6.Precio de boletos:
- Vip: $2,259
- Zona Elektra: $1,883
- Zona Mercado Libre: $1,883
- Rojo: $1,883
- Zona Zapata: $1,506
- Zona Pepsi: $1,506
- Amarillo: $1,506
- Zona Toyota: $1,506
- Zona Boing: $1,506
- Zona Sabritas: $1,255
- Zona Miniso: $1,255
- Banco Azteca: $1,255
- Mccormick: $1,255
- Verde: $1,255
- Zona Mega: $1,255
- SP Platino: $1,130
- SP Oro Vl: $1,130
- SP Oro: $1,130
- SP Platino Vl: $1,130
- Personas con capacidades diferentes: $1,130
- Aqua: $1,130
- Morado: $1,004
- Celeste: $816
- Gris: $628
- Gris Vl: $628
- Café: $440
- Café Vl: $440
- Rosa: $314
- Rosa Vl: $314
- Boletera: Superboletos
Alacranes Musical celebra su 30 aniversario en Arena CDMX
La Arena CDMX será el recinto para celebrar a lo grande el 30 aniversario de la agrupación Alacranes Musical con un concierto que promete.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.