La banda estadounidense del duranguense, Alacranes Musical celebrará a lo grande su 30 aniversario con un concierto en la Arena CDMX.

1.Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025

2.Apertura de puertas 19:00 pm

3.Hora: 8:30 de la noche en punto

4.Venta de boletos y en taquillas de la Arena CDMX: A partir del 25 de agosto 2025

5.Artistas invitados:

Ponzoña Musical

Diana Reyes, de 45 años de edad

Patrulla 81

Brazeros Musical de Durango

Estaban y Paula de No Me Digas Wey

6.Precio de boletos:

Vip: $2,259

Zona Elektra: $1,883

Zona Mercado Libre: $1,883

Rojo: $1,883

Zona Zapata: $1,506

Zona Pepsi: $1,506

Amarillo: $1,506

Zona Toyota: $1,506

Zona Boing: $1,506

Zona Sabritas: $1,255

Zona Miniso: $1,255

Banco Azteca: $1,255

Mccormick: $1,255

Verde: $1,255

Zona Mega: $1,255

SP Platino: $1,130

SP Oro Vl: $1,130

SP Oro: $1,130

SP Platino Vl: $1,130

Personas con capacidades diferentes: $1,130

Aqua: $1,130

Morado: $1,004

Celeste: $816

Gris: $628

Gris Vl: $628

Café: $440

Café Vl: $440

Rosa: $314

Rosa Vl: $314

Boletera: Superboletos

¡Se armó el bailongo! 💃🏼🔥



Ponzoña Musical, Patrulla 81 de José Ángel Medina, Brazeros Musical De DGO y Diana Reyes, serán los artistas invitados en el gran reencuentro de Alacranes Musical. 🤠🦂



🎟 Adquiere ya tus boletos en Superboletos: https://t.co/L2Mv7sdMqF pic.twitter.com/lNyNk97tNU — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) August 25, 2025

Alacranes Musical celebra su 30 aniversario en Arena CDMX

La Arena CDMX será el recinto para celebrar a lo grande el 30 aniversario de la agrupación Alacranes Musical con un concierto que promete.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

