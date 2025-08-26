Popseed Fest 2025 es el nuevo festival de música en concierto que está por llegar a la capital del país, la CDMX y que promete.
Así que presta atención que te traemos todos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa, artistas y cuándo es el festival Popseed Fest 2025 en la CDMX.
Precio de boletos, fecha de preventa, artistas y cuándo es el festival Popseed Fest 2025 en la CDMX
El festival de música Popseed Fest 2025 hace oficial su llegada a la CDMX, a continuación todo lo que debes saber para no perdértelo con precio de boletos, fecha de preventa, artistas y cuándo es:
- Fecha: Domingo 2 de noviembre 2025
- Sede: Pabellón del Palacio de los Deportes
- Hora: 12:00 del día en punto
- Preventa Banamex: Jueves 28 de agosto de 2025, arrancando a las 11:00 de la mañana
- Venta general y taquillas del Palacio de los Deportes: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 11:00 am
- Precio de Boletos: Aún sin revelarse costo
- Artista en cartel:
- Alan Navarro de 30 años, de CD9.
- Along - Alonso Villalpando de 29 años, de CD9
- Chucho Rivas de 27 años
- Dan Garcia de 27 años
- Donovan de 30 años
- Majo Rivas de 24 años
- Mariana Ávila de 30 años
- Mia Salinas de 19 años
- Nd Kobi
- Paulina del Campo de 27 años
- Rito Rukai de 21 años
- Valeria Dávila -se desconoce su edad-
- Yung Dupe de 25 años
Popseed Fest 2025 el nuevo festival en CDMX
La CDMX será sede del nuevo festival de música Popseed Fest 2025 con sede en el Pabellón del Palacio de los Deportes.
Para los que desean ir, la preventa Banamex de boletos les tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.
Pese a desconocer el precio de los boletos, lo que ya se sabe es la distribución en el Pabellón del Palacio de los Deportes siendo de la siguiente forma:
- General de pie
- Templete VIP
- Personas con discapacidad
Si vas directo a taquillas por tus boletos, recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.
Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.
Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.