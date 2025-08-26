Popseed Fest 2025 es el nuevo festival de música en concierto que está por llegar a la capital del país, la CDMX y que promete.

Así que presta atención que te traemos todos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa, artistas y cuándo es el festival Popseed Fest 2025 en la CDMX.

Precio de boletos, fecha de preventa, artistas y cuándo es el festival Popseed Fest 2025 en la CDMX

El festival de música Popseed Fest 2025 hace oficial su llegada a la CDMX, a continuación todo lo que debes saber para no perdértelo con precio de boletos, fecha de preventa, artistas y cuándo es:

Fecha: Domingo 2 de noviembre 2025 Sede: Pabellón del Palacio de los Deportes Hora: 12:00 del día en punto Preventa Banamex: Jueves 28 de agosto de 2025, arrancando a las 11:00 de la mañana Venta general y taquillas del Palacio de los Deportes: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 11:00 am Precio de Boletos: Aún sin revelarse costo Artista en cartel:

Alan Navarro de 30 años, de CD9.

Along - Alonso Villalpando de 29 años, de CD9

Chucho Rivas de 27 años

Dan Garcia de 27 años

Donovan de 30 años

Majo Rivas de 24 años

Mariana Ávila de 30 años

Mia Salinas de 19 años

Nd Kobi

Paulina del Campo de 27 años

Rito Rukai de 21 años

Valeria Dávila -se desconoce su edad-

Yung Dupe de 25 años

Popseed Fest 2025: Precio de boletos, fecha de preventa, artistas y cuándo es el festival en CDMX (Ocesa )

Popseed Fest 2025 el nuevo festival en CDMX

La CDMX será sede del nuevo festival de música Popseed Fest 2025 con sede en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Para los que desean ir, la preventa Banamex de boletos les tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Pese a desconocer el precio de los boletos, lo que ya se sabe es la distribución en el Pabellón del Palacio de los Deportes siendo de la siguiente forma:

General de pie

Templete VIP

Personas con discapacidad

Pabellón del Palacio de los Deportes. (Ocesa )

Si vas directo a taquillas por tus boletos, recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.