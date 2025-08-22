Junior H en concierto: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos en México

El cantante de corridos tumbados de 24 años de edad, Antonio Herrera Pérez mejor conocido como Junior H anuncia gira de conciertos por México.

Así que vete preparando, pues te damos los detalles desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos en la gira por México de Junior H.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos de Junior H en su gira por México

Junior H se prepara con gira de concierto por México con 8 fechas; a continuación precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son, para que no te pierdas de verlo en vivo:

1.Fechas:

12 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México, CDMX

16 de septiembre de 2025 en Veracruz, Veracruz

19 de septiembre de 2025 en Puebla, Puebla

23 de septiembre de 2025 en Mérida, Yucatán

27 de septiembre de 2025 en Guadalajara, Jalisco

18 de octubre de 2025 en Toluca, Estado de México

22 de octubre de 2025 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre de 2025 en Tijuana, Baja California

Preventa de boletos: Aún sin revelar fecha de arranque

2. Precio de boletos: Sin costos oficiales

3.Boletera: Se desconoce

Otro de los detalles de los cuales no se ha precisado son los recintos para los conciertos de Junior H en su gira por México, acá te estaremos actualizando todo en cuanto se den a conocer de manera oficial.

Junior H prepara gira de conciertos por México, pese a restricciones sobre los corridos tumbado

Con 8 fechas en concierto, es como se prepara el intérprete mexicano Junior H con una gira por México.

Gira de conciertos titulada Sad Boyz Tour y con la que regresa Junior H a los escenario del país pese a la polémica y restricciones sobre los corridos tumbados.

Pues basta recordar que en el mes de mayo pasado, durante la presentación de Junior H en la Feria de San Marcos, los organizadores le apagaron el micrófono al cantante ante la interpretación de un narcocorrido.

Pese a esto, se espera que en los próximos días Junior H este revelando todos los detalles restantes para sus conciertos en esta esperada gira por los fans del intérprete en México.