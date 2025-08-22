Junior H en concierto: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos en México

El cantante de corridos tumbados de 24 años de edad, Antonio Herrera Pérez mejor conocido como Junior H anuncia gira de conciertos por México.
Así que vete preparando, pues te damos los detalles desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos en la gira por México de Junior H.
Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos de Junior H en su gira por México
Junior H se prepara con gira de concierto por México con 8 fechas; a continuación precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son, para que no te pierdas de verlo en vivo:
1.Fechas:
- 12 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México, CDMX
- 16 de septiembre de 2025 en Veracruz, Veracruz
- 19 de septiembre de 2025 en Puebla, Puebla
- 23 de septiembre de 2025 en Mérida, Yucatán
- 27 de septiembre de 2025 en Guadalajara, Jalisco
- 18 de octubre de 2025 en Toluca, Estado de México
- 22 de octubre de 2025 en Monterrey, Nuevo León
- 31 de octubre de 2025 en Tijuana, Baja California
- Preventa de boletos: Aún sin revelar fecha de arranque
2. Precio de boletos: Sin costos oficiales
3.Boletera: Se desconoce
Otro de los detalles de los cuales no se ha precisado son los recintos para los conciertos de Junior H en su gira por México, acá te estaremos actualizando todo en cuanto se den a conocer de manera oficial.
Junior H prepara gira de conciertos por México, pese a restricciones sobre los corridos tumbado
Con 8 fechas en concierto, es como se prepara el intérprete mexicano Junior H con una gira por México.
Gira de conciertos titulada Sad Boyz Tour y con la que regresa Junior H a los escenario del país pese a la polémica y restricciones sobre los corridos tumbados.
Pues basta recordar que en el mes de mayo pasado, durante la presentación de Junior H en la Feria de San Marcos, los organizadores le apagaron el micrófono al cantante ante la interpretación de un narcocorrido.
Pese a esto, se espera que en los próximos días Junior H este revelando todos los detalles restantes para sus conciertos en esta esperada gira por los fans del intérprete en México.