El Moon Safari World Tour 2025 de Air llega a México este 16 de septiembre en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX.

Y si eres de los afortunados en asistir al concierto de Air en el Auditorio Nacional te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist, horario y telonero para concierto de Air en el Auditorio Nacional hoy 16 de septiembre

A continuación te dejamos todo lo que debes saber de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Air en el Auditorio Nacional de hoy 16 de septiembre:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Horario: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artistas previo

Setlist de canciones: Se espera sean aproximadamente 19 temas en vivo

Air en México (Air)

Posible setlist de Air para concierto en el Auditorio Nacional del 16 de septiembre

El dúo de música electrónica francés, Air se presenta en concierto esta noche del 16 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Concierto especial de Air, pues la banda estará tocando completamente su álbum debut Moon Safari para deleite de los fans este martes 16 de septiembre.

Por lo que el setlist de canciones para el concierto de Air en el Auditorio Nacional será bastante especial.

Pues no solamente los fans escucharan de primera a última canción el Moon Safari de Air, sino, también en un segundo set tendrán los mejores éxitos de la banda francesa.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Air en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

Set 1

La Femme d’argent

Sexy Boy

All I Need

Kelly Watch the Stars

Talisman

Remember

You Make It Easy

Ce matin‐là

New Star in the Sky (Chanson pour Solal)

Le Voyage de Pénélope

Set 2