Este martes 16 de septiembre llega el dúo de música electrónica francés Air en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar con todos de Air en el Auditorio Nacional con el horario y hasta la hora en que termina el concierto del 16 de septiembre.

Hora de inicio y fin del concierto de Air en el Auditorio Nacional para el 16 de septiembre

Para tu itinerario de llegada y hasta regreso a casa, te tenemos a continuación el horario y hora en la que termina el concierto del 16 de septiembre de Air en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Horario: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artistas previo

Setlist de canciones: Se espera sean aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estiman 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Air en México (Air)

Air llega con su Moon Safari en concierto al Auditorio Nacional hoy 16 de septiembre

El Moon Safari World Tour 2025 de Air llega este 16 de septiembre al Auditorio Nacional de la CDMX.

Concierto de Air que es uno de los más esperados durante este mes patrio, pues la banda más tocando totalmente en vivo y completo su álbum debut Moon Safari.

Además de que también otros grandes éxitos del dúo francés Air resonarán en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de hoy 16 de septiembre de Air en el Auditorio Nacional.