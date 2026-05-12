Beéle prepara un concierto en CDMX. El Estadio Fray Nano será el punto de encuentro con los fans, quienes podrán adquirir sus boletos en:

Boletera: Funticket; también en taquilla de Fórum Buenavista

Preventa: no aplica

Venta general: martes 12 de mayo a las 11:00 a.m.

Concierto de Beéle: precios de los boletos en Estadio Fray Nano

Se han liberado los precios oficiales de boletos para el concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano por zona.

Cabe destacar que los costos ya incluyen los cargos por servicio:

VIP: 3,970 pesos

Jardín (izq/der): 3,220 pesos

General A: 2,230 pesos

1era y 3era base: 2,110 pesos

1era y 3era base VL: 1,860 pesos

General B: 1,240 pesos

Beéle en CDMX (X | @ailoviutl)

Beéle debutará en México con el Borondo Tour 2026

El Borondo Tour 2026 marcará la primera gira oficial de Beéle en México, en una apuesta por consolidar su presencia dentro del mercado latinoamericano.

La gira, producida por Music Vibe, estará enfocada en presentar el característico estilo del cantante colombiano, donde mezcla afrobeat, pop latino y sonidos urbanos melódicos.

Además, los conciertos se realizarán en recintos tipo explanada y estadios de béisbol, buscando crear una experiencia cercana a una fiesta veraniega para los asistentes.

Las fechas confirmadas del Borondo Tour 2026 en México son: