La agrupación de rock mexicano, La Castañeda, canceló el concierto programado para el 2 de mayo de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado, informaron que decidieron cancelar el concierto luego de que no se garantizaron las “condiciones adecuadas” para el show.

Concierto de La Castañeda en el Zócalo CDMX es cancelado

El 2 de mayo de 2026 estaba previsto un concierto de La Castañeda en el Zócalo de la CDMX como aniversario de la educación pública en la capital, pero la agrupación ya lo canceló.

Con un comunicado catalogado como “urgente”, fue que La Castañeda aseguró que se vieron obligados a cancelar el concierto en el Zócalo debido a que no se les dio la seguridad requerida.

La Castañeda subrayó que pese a que hicieron esfuerzos para “asegurar un evento seguro”, no se les brindó esto y por ello decidieron cancelar el show.

“A pesar de nuestros esfuerzos por asegurar un evento seguro y de alta calidad, no nos fueron garantizadas las condiciones adecuadas para su realización”. Comunicado de La Castañeda.

Ante la decisión, La Castañeda dijo esperar contar con la compresión de sus fans.

“Agradecemos su lealtad y esperamos poder ofrecerles otro evento inolvidable muy pronto”. Comunicado de La Castañeda.

Comunicado de La Castañeda sobre concierto en Zócalo, CDMX. (Facebook/lacastanedaofficial)

Pese a que el anuncio de La Castañeda se hizo el 26 de marzo de 2026, el gobierno de la CDMX no se ha pronunciado sobre quién será el estelar para el show ya programado en el Zócalo.