El sábado 18 de abril de 2026, el tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX con Los Ángeles Azules como sus invitados sobre el escenario.

“Esta mezcla de mundos busca romper las etiquetas de los géneros musicales para unir a todas las generaciones en el escenario más emblemático del país” Banco Plata

El evento es patrocinado por Banco Plata, en cuyas redes han confirmado la mezcla de cumbia y ópera que les espera a los asistentes del concierto.

Por su parte, la agrupación originaria de Iztapalapa también ha dado pequeños guiños en redes sociales de esta inesperada colaboración al comentar publicaciones de la entidad financiera.

Los Ángeles Azules (Instagram | @angelesazulesmx)

El aniversario de Andrea Bocelli en el Zócalo traerá consigo a más invitados

Todo parece indicar que Los Ángeles Azules no serán las únicas estrellas invitadas de la noche para el concierto de Andrea Bocelli.

Y es que Banco Plata incluiría a la cantante Ximena Sariñana como la segunda artista invitada, quien en el pasado ya ha colaborado con la agrupación cumbiera.

Ximena Sariñana (Tomada de video)

Cabe destacar que el próximo concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX será parte de un festejo especial para Andrea Bocelli.

Y es que el tenor italiano se encuentra de gira por el 30 aniversario del álbum que lo catapultó a la fama mundial: Romanza, nombre que lleva el tour.

Antes de su llegada a México, Bocelli se presentará en la Arena Accor de París, en Francia.

Por su parte, a la CDMX le espera una noche de variedad musical que promete ser única e inolvidable para diferentes públicos.

Además, Los Ángeles Azules suman un nombre más a su lista de colaboraciones internacionales.