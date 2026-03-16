La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el Récord Guinness que se rompió en el Zócalo como parte de las iniciativas para promover el deporte inclusivo rumbo al Mundial 2026.

“Es algo muy bonito que se da en la Ciudad de México y en otros lugares del país, en la cual participa la comunidad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El Zócalo de la CDMX se convirtió en escenario de un nuevo Récord Guinness al reunir a 9 mil 500 personas en la clase de fútbol más grande del mundo.

El evento, celebrado el 15 de marzo de 2026 bajo la organización de Clara Brugada y autoridades deportivas, multiplicó por nueve la marca previa registrada en Seattle.

Claudia Sheinbaum festeja romper Récord Guinness por la clase de fútbol más grande del mundo

El 15 de marzo de 2026, 9 mil 500 personas participaron en una clase masiva de fútbol en el Zócalo de CDMX, lo cual hizo que se rompiera el récord Guinness anterior de 1038 participantes establecido en Seattle.

Es por eso que durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum destacó el valor para promover el deporte inclusivo en México y como preparación para la Copa Mundial de 2026.

Este récord Guinness en roto en el Zócalo de la CDMX, se logró bajo la dirección de la jefa de Gobierno Clara Brugada y autoridades deportivas.

Cabe mencionar que este suceso forma parte de iniciativas gubernamentales para promover el deporte comunitario de cara al Mundial de Fútbol 2026 en México, fomentando la inclusión y el orgullo nacional.

Pues el evento que rompió récord Guinness y fue celebrado por Sheinbaum, incluyó a personas con discapacidad y se replicó en otras ciudades mexicanas, multiplicando por casi nueve el récord previo y fomentando la participación comunitaria a nivel nacional.