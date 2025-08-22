El rapero y compositor mexicano de 35 años de edad, Érick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán regresa al Pepsi Center WTC en concierto.

Por lo que si no te quieres perder de ver a Alemán te tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto en el Pepsi Center WTC de Alemán

El Pepsi Center WTC de la CDMX recibirá de nuevo en concierto al rapero mexicano Alemán, a continuación lo que debes saber de precio de boletos, preventa y fecha para que no te lo pierdas de ver en vivo:

Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Preventa Banamex: 25 de agosto 2025 a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Pepsi Center WTC: 26 de agosto 2025 a partir de las 11:00 am

Precios de boletos con cargos: Entre los $915 pesos a los $2,440 pesos

Boletera: Ticketmaster

La calle, la música y el flow se encuentran en un solo lugar🌪️ ¡Alemán de vuelta a las andadas! 🔥#PreventaBanamex: 25 de agosto.

Venta general a partir del 26 de agosto. pic.twitter.com/uanQQ2UB6u — Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2025

Alemán regresa al Pepsi Center WTC en concierto y con nueva música

El regreso de Alemán al Pepsi Center WTC en concierto promete tener sus mejores temas en vivo y música nueva.

Con la presentación de un nuevo álbum , con el que Alemán está cambiando las reglas del juego.

Nuevo álbum de Alemán que tiene como título De Vuelta A Las Andadas y que será un disco de trap que lo “reconecta con sus orígenes, celebrando la libertad con colaboraciones, reencuentros y featurings largamente esperados”.

Por lo que De Vuelta A Las Andadas de Alemán contará con colaboraciones de:

Neton Vega de 23 años

Ohgeesy de 31 años

La Santa Grifa y muchos más

Alemán (@mxalemanmx / Instagram )

Para los fans, la preventa Banamex contará con 3 meses sin intereses para compra de boletos mayores a 3 mil pesos.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.