Alejandro Sanz, de 57 años, muestra su apoyo a Shakira para el Rock & Roll Hall of Fame 2026.

La Rock & Roll Hall of Fame Foundation reveló su lista de nominados para el 2026 y entre las candidaturas destaca Shakira.

Así apoya Alejandro Sanz a Shakira para el Rock & Roll Hall of Fame 2026

Shakira, de 49 años, está considerada al Rock & Roll Hall of Fame 2026. Se trata de la primera nominación de la cantante colombiana a dicho racionamiento.

La noticia de inmediato generó reacciones en redes y muestras de apoyo de Alejandro Sanz, quién mandó un mensaje para su colega.

Alejandro Sanz destacó la importancia de la merecida nominación de Shakira como representante de la música hispana, además pidió votar por la cantante de “Te Felicito”.

“Enhorabuena, Shaki. Te mereces esta nominación, sigue haciendo historia. Feliz de verte representando a toda la música hispana @shakira. A votar!!!” Alejandro Sanz

Alejandro Sanz muestra su apoyo a Shakira para el Rock & Roll Hall of Fame 2026 (@AlejandroSanz / X)

Shakira encabeza la lista de diez artistas de 17 nominados que por primera vez están considerados al Rock & Roll Hall of Fame 2026, por lo que su candidatura ha generado expectativas entre sus fans.

Para lograr una nominación al Rock & Roll Hall of Fame, se necesita que hayan pasado al menos 25 años desde el lanzamiento de la primera grabación comercial de un artista.

En el caso de Shakira, la cantante colombiana lanzó su álbum “Magia” en 1991 cuando tenía 14 años de edad, así que puede ser elegible.

Shakira, cantante. (@shakira)

¿Cómo votar al Rock & Roll Hall of Fame 2026?

Votar al Rock & Roll Hall of Fame 2026 es bastante sencillo, solo de se debe hacer este paso a paso:

Visita la página del Rock & Roll Hall of Fame (https://vote.rockhall.com/es)

Dale clic en “Votar” en Fan Vote Nominados 2026

Regístrate

Comienza a votar, puedes elegir entre 7 candidatos

Cuando selecciones a tus favoritos, verifica y dale en “Emitir tu voto” y listo

Todos los días podrás registrar tu voto en el Fan Vote del Rock & Roll Hall of Fame 2026 para que gane tus artistas preferidos.

Los nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026 entrarán a votación entre los mil 200 artistas, periodistas, historiadores y profesionales de la industria del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock será anunciada en abril y la ceremonia de aceptación en otoño.

Votación Rock & Roll Hall of Fame 2026 (Especial)

Lista completa de nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026

La lista de nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026 quedó así:

Shakira, de 49 años de edad Phil Collins, de 75 años de edad Mariah Carey, de 56 años de edad The Black Crowes Jeff Buckley, (muerto en 1997) Billy Idol, de 70 años de edad INXS Joy Division/New Order Oasis Pink, de 46 años de edad Sade New Edition Luther Vandross (muerto en 2005) Melissa Etheridge, de 64 años de edad Lauryn Hill, de 50 años de edad Billy Idol, de 70 años de edad Wu-Tang Clan