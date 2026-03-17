Ayuntamiento de Madrid desmiente que se vaya a construir un estadio con el nombre de Shakira como la colombiana aseguró.

Shakira cerrará su gira “Las mujeres ya no lloran” en España y adelantó que su espectáculo tendría más de dos conciertos, además de que se realizaría en su propio estadio.

Madrid desmiente que se vaya a construir un estadio de Shakira

Shakira reveló en una entrevista que se construiría una estadio temporal especialmente para el final de su tour, pero autoridades de Madrid lo desmienten.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó que no hay información oficial sobre la construcción de un estadio llamado Shakira.

“No tenemos confirmación ni noticias ni información oficial”, mencionó Borja Carabante.

El funcionario explicó que en los siguientes días se compartía más información al respecto y las noticias vendrían de parte de los promotores.

Por lo pronto, el ayuntamiento de Madrid no descartó el proyecto de Shakira, pero aclaró que por el momento no tienen información de que las autoridades hayan aprobado el proyecto de la colombiana.

Concierto de Shakira en el Zócalo registró 400 mil asistentes el 1 de marzo de 2026 (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Shakira quiere cerrar su gira en España y de forma espectacular

En entrevista con RTVE, Shakira explicó que quería cerrar su actual gira de forma espectacular y España.

La cantante mencionó que estaba reservando lo mejor de su tour para el final y España sería la sede perfecta para “tirar la casa por la ventana”.

Shakira aseguró que el cierre de su gira será algo nunca visto en España, por lo que construiría un espacio único para su show.

Los conciertos de Shakira a España marcaría su regreso a los escenarios de este país, ya que no ha dado un concierto completo desde 2018.

Además, España es un país muy importante para Shakira pues ahí nacieron sus hijos y fue donde inició una nueva etapa en su carrera.