Por primera vez en una entrevista, Shakira rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de Gerard Piqué, al revelar cómo vivió uno de los episodios más difíciles de su vida tras una relación de más de 10 años y dos hijos en común.

Durante una reciente entrevista, Shakira sorprendió a todos al admitir el profundo impacto emocional que vivió tras la ruptura e infidelidad de Gerard Piqué, asegurando que el proceso no fue sencillo.

“La presión es muy grande, sobre todo por las redes sociales, en las que todos aparentan ser felices de una forma u otra y no se habla de sufrimiento o de fracaso”. Shakira

Shakira hace su dura confesión sobre su ruptura con Piqué: “Me rompí en mil pedazos”

En una entrevista para el canal RTVE Play en YouTube, Shakira abrió su corazón y reveló cómo vivió el proceso de ruptura con Gerard Piqué tras su infidelidad con Clara Chía, la cual se convirtió en un escándalo en 2022:

“Me rompí, me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí”. Shakira

Y es que durante la entrevista con Henar Álvarez, Shakira confesó que tras su ruptura por infidelidad de Gerard Piqué, el proceso no fue sencillo y que implicó una reconstrucción personal desde cero y explicó que logró salir adelante poco a poco.

Según sus palabras, tuvo que “reconstruirse pieza por pieza”, en un camino marcado por la introspección, la resiliencia y el aprendizaje personal tras la infidelidad de Piqué.

Shakira revela cómo transformó el dolor de su separación en fortaleza y música que inspira a millones

Shakira también reveló que encontró en la música una vía para sanar, pues sus canciones recientes, especialmente las incluidas en su álbum Las mujeres ya no lloran, han sido parte fundamental de ese proceso emocional, convirtiendo el sufrimiento por la infidelidad de Piqué en una forma de expresión artística.

“En ese viaje a las profundidades de mí misma encontré, a través de mi música, mi propia fuerza. La fuerza de la loba, de la mujer que tiene el poder de levantarse y sacar a su familia adelante”. Shakira

Shakira también aseguró que con el tiempo ha aprendido incluso a reírse de lo vivido, refiriéndose indirectamente a la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía.

Demostrando así que ha tenido una evolución en su manera de enfrentar la adversidad, especialmente en esta etapa, que según dijo, la llevó a reconectar consigo misma y a fortalecerse como mujer y como madre.

La cantante colombiana aseguró que el proceso creativo y emocional terminó con “Sesión 53” con Bizarrap, un hit mundial en donde pudo liberarse por fin de todo lo vivido tras la infidelidad de Piqué: