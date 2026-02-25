Rock & Roll Hall of Fame 2026 ha dado a conocer a sus nominados, siendo la primera vez para la cantante colombiana Shakira compite para entrar.

Por lo que Shakira sigue marcando territorio y podría alcanzar uno de los máximos reconocimientos musicales con esta nominación al Rock & Roll Hall of Fame 2026.

Rock & Roll Hall of Fame 2026 nómina a Shakira; estos son los músico que compiten

Shakira ha recibido su primera nominación al Rock & Roll Hall of Fame 2026 por lo que podría formar parte de la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock en el centro de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Este año y una vez más, el Rock & Roll Hall of Fame 2026 marca tendencia en la música pues entre sus nominados hay una mezcla de géneros y artistas globales donde se incluye no solo el rock sino también el pop, post-punk y R&B, punk y más.

Por lo que la lista completa de nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026 son:

The Black Crowes Jeff Buckley Mariah Carey Phil Collins Melissa Etheridge Lauryn Hill Billy Idol INXS Iron Maiden Joy Division/New Order New Edition Oasis P!NK Sade Shakira Luther Vandross Wu-Tang Clan

¿Cómo votar por Shakira al Rock & Roll Hall of Fame 2026?

Los nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026 entrarán en votación entre los mil 200 artistas, periodistas, historiadores y profesionales de la industria del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Mientras que el público podrá votar por Shakira o su artista musical preferido nominado al Rock & Roll Hall of Fame 2026 a través de rockhall.com

La Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock será anunciada en abril próximo, mientras que la ceremonia de inducción tendrá lugar en otoño boreal; la fecha y lugar del Rock & Roll Hall of Fame 2026 serán anunciados próximamente.