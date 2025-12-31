El video de un fan con Shakira -de 48 años de edad- encendió las redes sociales, pues hay quienes creen que fue acosada.

Un fan besó en la mejilla a Shakira durante un concierto y esto causó indignación, pues acusaron al sujeto de propasarse con la cantante.

Explican por qué Shakira sí fue acosada por un fan mientras cantaba

Fans de Shakira expresaron su indignación en redes sociales por el beso en la mejilla que le dio un fan durante un concierto en Florida.

Algunos señalan que este hombre, identificado como Kenneth Castillo, aprovechó que Shakira bajó del escenario para acercarse a ella, tomarla por la cintura y darle un beso.

La abogada Marcela Torres explicó en un video en redes sociales, que el acto del fan se puede clasificar como un acto invasivo.

La especialista mencionó que un tocamiento de este tipo, sin el consentimiento de la artista, sí puede llegar a ser un delito.

En florida se determina que hubo agresión sexual si la persona es tocada sin consentimiento y se castiga con multas, hasta cárcel.

Fans de Shakira han expresado que la cantante se veía incómoda con el beso de Kenneth Castillo y comprar un boleto no le da el derecho de invadir el espacio de la cantante.

Aseguran que fan acosó a Shakira durante un concierto en Florida (Instagram/@kennethcastillomo)

Acusan a fan de Shakira de acosador por besarla sin su consentimiento

Shakira no se ha manifestado por el beso de su fan y lo que desencadenó esta situación en redes sociales.

Pero, sus fans han llenado de comentarios a Kenneth Castillo, a quien acusan de acosador.

“Sé que eres fan, pero eso ya es acoso. Fuiste muy invasivo”, “Lo del beso sí la puso incómoda” y “Eso fue abuso de confianza”, fueron algunos de los comentarios.

Otros expresaron que la intención del fan de Shakira no era acosarla y se dejó llevar por la emoción de tener a la cantante tan cerca.