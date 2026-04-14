El Salón de la Fama del Rock ya anunció a su Clase 2026 dejando fuera tras las votaciones a la cantante colombiana Shakira, pese a ser una de las favoritas desde su nominación.
Nominación para Shakira al Rock & Roll Hall of Fame 2026 que marcó un hito para la cantante colombiana al ser su primera vez reconocida para la inducción al Salón de la Fama del Rock.
Por lo que en un futuro Shakira podría volver a ser nominada para ser reconocida en el Salón de la Fama del Rock de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.
Estos son los artistas y bandas seleccionadas para el Salón de la Fama del Rock 2026
Tras las votaciones tanto del público como de especialistas en la música, el Salón de la Fama del Rock 2026 ya tiene a su Clase 2026 para su inducción.
Por lo que en este año los artistas y bandas que llegan al Rock & Roll Hall of Fame 2026 son:
- Phil Collins
- Billy Idol
- Iron Maiden
- Joy Division / New Order
- Oasis
- Wu-Tang Clan
- Luther Vandross
- Sade
Asimismo, el Salón de la Fama del Rock 2026 también dio a conocer a los artistas que formarán parte de sus reconocimientos a la Influencia y Excelencia Musical.
Los artistas reconocido por el Rock & Roll Hall of Fame 2026 a la Influencia serán:
- Celia Cruz
- Fela Kuti
- Queen Latifah
- MC Lyte
- Gram Parsons
Y los artistas con el premio a la Excelencia Musical son Salón de la Fama del Rock 2026 son:
- Linda Creed
- Arif Mardin
- Jimmy Miller
- Rick Rubin
Mientras que el premio especial en honor al cofundador del Salón de la Fama del Rock, Ahmet Ertegun para este año será para Ed Sullivan.
¿Cuándo y dónde será la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame 2026?
La ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame 2026 se realizará en diciembre próximo, sin embargo, por ahora no tiene fecha precisa.
La transmisión de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock 2026 se podrá ver en México desde la plataforma de streaming Disney+.