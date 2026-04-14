El Salón de la Fama del Rock ya anunció a su Clase 2026 dejando fuera tras las votaciones a la cantante colombiana Shakira, pese a ser una de las favoritas desde su nominación.

Nominación para Shakira al Rock & Roll Hall of Fame 2026 que marcó un hito para la cantante colombiana al ser su primera vez reconocida para la inducción al Salón de la Fama del Rock.

Por lo que en un futuro Shakira podría volver a ser nominada para ser reconocida en el Salón de la Fama del Rock de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Estos son los artistas y bandas seleccionadas para el Salón de la Fama del Rock 2026

Tras las votaciones tanto del público como de especialistas en la música, el Salón de la Fama del Rock 2026 ya tiene a su Clase 2026 para su inducción.

Por lo que en este año los artistas y bandas que llegan al Rock & Roll Hall of Fame 2026 son:

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division / New Order

Oasis

Wu-Tang Clan

Luther Vandross

Sade

Salón de la Fama del Rock 2026 ( Rock & Roll Hall of Fame)

Asimismo, el Salón de la Fama del Rock 2026 también dio a conocer a los artistas que formarán parte de sus reconocimientos a la Influencia y Excelencia Musical.

Los artistas reconocido por el Rock & Roll Hall of Fame 2026 a la Influencia serán:

Celia Cruz

Fela Kuti

Queen Latifah

MC Lyte

Gram Parsons

Y los artistas con el premio a la Excelencia Musical son Salón de la Fama del Rock 2026 son:

Linda Creed

Arif Mardin

Jimmy Miller

Rick Rubin

Mientras que el premio especial en honor al cofundador del Salón de la Fama del Rock, Ahmet Ertegun para este año será para Ed Sullivan.

Salón de la Fama del Rock 2026 ( Rock & Roll Hall of Fame)

¿Cuándo y dónde será la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame 2026?

La ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame 2026 se realizará en diciembre próximo, sin embargo, por ahora no tiene fecha precisa.

La transmisión de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock 2026 se podrá ver en México desde la plataforma de streaming Disney+.