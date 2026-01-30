La cantante colombiana Shakira es imparable, pues ahora rompe récord Guinness en taquilla con la gira Las Mujeres Ya No Llora.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran es oficialmente la más taquillera de todos los tiempos entre artistas hispanos.

Luego de que Shakira recaudó con Las Mujeres Ya No Lloran en un año de tour 421,6 millones de dólares (más de 7 mil doscientos ochenta y cinco millones de pesos al tipo de cambio actual) y vendió 3,3 millones de entradas en 86 shows.

El récord Guinness de Shakira se logró, tras el pasado 11 de diciembre cuando en el Estadio Vélez Sarsfield en Argentina alcanzó la cifra, superando los 409,5 millones de dólares (más de 7 mil millones de pesos) que había conseguido el Luis Miguel con su Tour 23-24 con 2.9 millones de entradas de entradas vendidas.

Shakira, cantante. (@shakira)

“Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España”. Shakira

Así como Shakira agradeció a sus miles de fans “por la lealtad y la pasión” que han tenido con ello durante sus 30 años de carrera musical “son quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”.