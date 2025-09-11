Este jueves 11 de septiembre de 2025 fanáticos de Los Concorde podrán ver su regreso con un imperdible concierto en la CDMX.

Los Concorde aún tienen disponibles boletos en Ticketmaster para su concierto en el Teatro Metropólitan.

¿A qué hora termina el concierto de Los Concorde en el Teatro Metropólitan?

De acuerdo con información de Ticketmaster, el concierto de Los Concorde tiene los siguientes horarios:

Apertura de las puertas: 6:30 de la tarde

Hora de inicio: 8:30 de la noche

Duración: hora y media aproximadamente

Fin del concierto: Entre 10:00 y 11:30 de la noche

Los Concorde (Instagram | @losconcordeoficial)

La recomendación es planear un itinerario con base en los horarios ya mencionados para llegar con tiempo al recinto.

Esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de contratiempo que impida una experiencia completa previo o durante el concierto de Los Concorde.

El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia en el número 90, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

Telonero para el concierto de Los Concorde en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Los Concorde no llegarán solos a su presentación de hoy en el Teatro Metropólitan.

De acuerdo con información oficial de la banda, tendrán como invitados especiales a la banda Saiko.

Setilist de canciones para el concierto de Los Concorde en el Teatro Metropólitan

Con más de 10 años formando parte de la escena musical, Los Concord cuentan con un amplio repertorio de canciones.

Mismo que resonará en todo lo alto del Teatro Metropólitan. Y más con este ansiado regreso para los fans.

Algunas de las canciones que se espera formen parte del setlist del concierto podrían ser:

“Rompecabezas”

“Culebras y bandidos”

“No usemos ropa hoy”

“Esto es el fin”

“Love Is a Bitch”

“Oso polar”

“Aprendiendo a bailar”

“Eso sí dolió”

“Prueba y error”

“Noctámbulos”

“Bomba de tiempo”

“Dramaddict”