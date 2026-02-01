Este 31 de enero se llevará a cabo el concierto de La Castañeda en La Maraka, muy esperado por los fans de la banda de rock en español.

Como suele suceder en estos casos, fans ya se están preguntando a qué hora termina el concierto de La Castañeda en La Maraka. Nosotros te daremos los detalles.

La Castañeda (La Castañeda)

¿A qué hora termina el concierto de La Castañeda en La Maraka?

El concierto de La Castañeda en La Maraka iniciará a las 9:30 p.m., se estima que termine alrededor de las 11:30 p.m. si no hay inconvenientes en la realización.

Recordemos que eventos como el concierto de La Castañeda en La Maraka llegan a tener retrasos, ya sea por ajustes de último minuto u ordenados por la propia banda.

En ocasiones, las bandas tardan en salir al escenario hasta que se junte una cantidad específica de asistentes; dando tiempo de llegar a los que van tarde.

En caso de que suceda esto, el evento podría retrasarse hasta media hora, por lo que los asistentes saldrían a las 12:00 a.m. del 1 de febrero.

Hay que señalar que en esta ocasión no hay en realidad un tiempo estimado de lo que dure el concierto, debido a las condiciones propias del inmueble.

Concierto de concierto de La Castañeda en La Maraka podría durar hasta 3 horas

Si bien los eventos musicales como el concierto de La Castañeda en La Maraka duran cerca de 2 horas, esta presentación podría irse hasta las 3 horas.

Esto se debe a que en dicho inmueble, el tiempo promedio de los eventos es de esas 3 horas, de ahí que se juegue con esa posibilidad en el concierto de La Castañeda en La Maraka.

A esto hay que sumar que Ticketmaster, que por lo general da la información de la duración de los conciertos, no dice nada acerca de cuánto durará.

Si planeas asistir al concierto, recomendamos prevenir y prepararte para salir después de las 12:00 a.m., sobretodo porque en dicho lugar el transporte a veces escasea.