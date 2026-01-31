Esta noche de sábado, Yandel tiene una cita con sus fans gracias a un concierto en CDMX sin igual.
El cantante se prepara para llevar al Auditorio Nacional parte de su gira Sinfónico Tour.
¿A qué hora termina Yandel Sinfónico? Horarios para el Auditorio Nacional
Según información de Ticketmaster, los fans que se den cita en el Auditorio Nacional para el concierto de Yandel Sinfónico deberán apegarse a los siguientes horarios:
- Apertura de puertas: a las 6:00 p.m.
- Inicio del concierto: en punto de las 8:00 p.m.
- Duración del concierto: 2 horas (aproximadamente)
- Término del concierto: a las 10:00 p.m.
Yandel regresa a México con su Sinfónico Tour tras Auditorio Nacional
El concierto de este sábado 31 de enero solo es el segundo que Yandel dará en tierras aztecas como parte de Sinfónico Tour.
Previo a la CDMX, el cantante ya se había presentado en Mérida el pasado 29 de enero.
Ahora, Yandel pondrá rumbo a ciudades de Argentina y Estados Unidos para regresar a México con fechas en:
- Saltillo: 6 de marzo
- Torreón: 7 de marzo
Posteriormente, Yandel vuelve a dejar el país para continuar fuera su gira y regresa los díaspara cinco fechas más:
- Guadalajara: 19 de marzo
- Veracruz: 20 de marzo
- Puebla: 21 de marzo
- León: 27 de marzo
- Querétaro: 28 de marzo