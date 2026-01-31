Molotov dará un concierto en la CDMX y la cita es la noche de este sábado 31 de enero en el Palacio de los Deportes.

La banda celebra su 30 aniversario, por lo que el evento promete nostalgia y las mejores canciones de la agrupación en su carrera.

¿A qué hora empieza el concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes?

De acuerdo con Ticketmaster, estos son los horarios que tendrá el Palacio de los Deportes para el concierto de Molotov:

Apertura de Puertas: a las 6:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:00 p.m.

Duranción del concierto: 2 horas (aproximadamente)

Tpermino del concierto: a las 10:00 p.m.

Molotov (Instagram | @molotovbanda)

Molotov en el Palacio de los Deportes: setlist de canciones

La gira Molotov 30 Aniversario TXXXR estará llena de canciones clásicas de la banda como:

Amateur (Rock me Amadeus)

Chinga tu madre

Changüich a la chichona

Parásito

Lagunas mentales

Here we kum

Molotov cocktail party

Blame me

Frijolero

Gimme tha power

Hit me (Gimme tha power II)

Marciano I

Marciano II

Perro negro granjero

El señor del banco

Dance an dense denso

Quítate que ma’sturbas

Demolición

Más vale cholo

Mátate teté

Puto

Rastaman-dita

Molotov (@molotovoficial)

Molotov en el Palacio de los Deportes: telonero e invitados especiales

Para el concierto del sábado 31 de enero, Molotov anunció vía redes sociales que la banda Resorte será telonera de la noche en el Palacio de los Deportes.

Por si fuera poco, hay mucha expectativa en torno a que Molotov tenga a más de un invitado especial para su concierto.

Esto debido a que en conciertos pasados de la gira por su 30 aniversario, han recibido en el escenario a artistas como Jay de la Cueva, Tito Fuentes y Pato Machete.



