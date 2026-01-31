Este sábado 31 de enero, Yandel dará un concierto en la CDMX completamente diferente a lo que hemos visto antes.
El cantante une lo mejor de la música urbana y sinfónica en su gira que llega al Auditorio Nacional, Sinfónico Tour.
¿A qué hora empieza Yandel Sinfónico en el Auditorio Nacional?
Ya todo está listo para una noche en el Auditorio Nacional con el concierto de Yandel Sinfónico y estos son los horarios a considerar:
- Apertura de puertas: a las 6:00 p.m.
- Inicio del concierto: en punto de las 8:00 p.m.
- Duración del concierto: 2 horas (aproximadamente)
- Término del concierto: a las 10:00 p.m.
Yandel Sinfónico en el Auditorio Nacional: telonero e invitados especiales
Yandel presenta su gira Sinfónico Tour en el Auditorio Nacional, recinto de gran importancia en todo México.
Hasta el momento no se han anunciado teloneros para el concierto de la CDMX, por lo que se desconoce si Yandel tendrá invitados especiales sobre el ecenario.
Yandel Sinfónico en el Auditorio Nacional: setlist de canciones
Sinfónico Tour es una gran oportunidad para escuchar los clásicos de Yandel acompañados por una orquesta completamente en vivo.
Esta es una lista de las canciones que es posible que Yandel interprete en su gran noche en el Auditorio Nacional:
- Puño de Tito
- Permítame
- Como Antes
- Reggaetón en lo oscuro
- Nunca me olvides
- Abusadora
- Te siento
- Mírala bien / Rakata / Ahora Es / Pam pam
- Encantadora
- Ay Mi Dios
- Báilame
- Myspace
- Nadie como tú
- Sexo seguro
- La Pared
- Plakito
- Mayor Que Yo
- Noche de entierro
- Lloro por ti
- Dime qué te pasó / Desperté sin ti
- Aventura / En la Disco Bailoteo
- Mami No Me Dejes Solo
- Te suelto el pelo / Dembow
- Mbappe
- Coco chanel
- Fronteamos porque podemos
- Sácala
- Scarface
- Háblame claro
- Brickell
- Moviendo caderas
- Algo me gusta de ti
- Yandel 150