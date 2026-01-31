Este sábado 31 de enero, Yandel dará un concierto en la CDMX completamente diferente a lo que hemos visto antes.

El cantante une lo mejor de la música urbana y sinfónica en su gira que llega al Auditorio Nacional, Sinfónico Tour.

¿A qué hora empieza Yandel Sinfónico en el Auditorio Nacional?

Ya todo está listo para una noche en el Auditorio Nacional con el concierto de Yandel Sinfónico y estos son los horarios a considerar:

Apertura de puertas: a las 6:00 p.m.

Inicio del concierto: en punto de las 8:00 p.m.

Duración del concierto: 2 horas (aproximadamente)

Término del concierto: a las 10:00 p.m.

Yandel (Instagram | @yandel)

Yandel Sinfónico en el Auditorio Nacional: telonero e invitados especiales

Yandel presenta su gira Sinfónico Tour en el Auditorio Nacional, recinto de gran importancia en todo México.

Hasta el momento no se han anunciado teloneros para el concierto de la CDMX, por lo que se desconoce si Yandel tendrá invitados especiales sobre el ecenario.

Yandel Sinfónico en el Auditorio Nacional: setlist de canciones

Sinfónico Tour es una gran oportunidad para escuchar los clásicos de Yandel acompañados por una orquesta completamente en vivo.

Esta es una lista de las canciones que es posible que Yandel interprete en su gran noche en el Auditorio Nacional:

Puño de Tito

Permítame

Como Antes

Reggaetón en lo oscuro

Nunca me olvides

Abusadora

Te siento

Mírala bien / Rakata / Ahora Es / Pam pam

Encantadora

Ay Mi Dios

Báilame

Myspace

Nadie como tú

Sexo seguro

La Pared

Plakito

Mayor Que Yo

Noche de entierro

Lloro por ti

Dime qué te pasó / Desperté sin ti

Aventura / En la Disco Bailoteo

Mami No Me Dejes Solo

Te suelto el pelo / Dembow

Mbappe

Coco chanel

Fronteamos porque podemos

Sácala

Scarface

Háblame claro

Brickell

Moviendo caderas

Algo me gusta de ti

Yandel 150