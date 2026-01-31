La noche de este sábado 31 de enero, Molotov tiene una cita con sus fans con un concierto en la CDMX.

La banda celebra su 30 aniversario en la escena musical y llevará la fiesta hasta el escenario del Palacio de los Deportes.

¿A qué hora termina el concierto de Molotov: Horarios para el Palacio de los Deportes

Ya todo está preparado para el concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes y solo faltan los fans. Estos son los horarios del evento:

Apertura de Puertas: a las 6:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:00 p.m.

Duranción del concierto: 2 horas (aproximadamente)

Tpermino del concierto: a las 10:00 p.m.

Molotov (@molotovbanda)

Molotov celebra su 30 aniversario con gira que llega al Palacio de los Deportes

Molotov se ha consagrado como una de las grandes bandas del rock latino, fusionando sonidos y letras satíricas con una fuerte influencia en otras bandas de la escena.

La gira Molotov 30 Aniversario TXXXR llegará a ciudades de Colombia, México, Europa y Estados Unidos.

El Palacio de los Deportes será solo uno de los muchos escenarios con los que la banda celebrará un acontecimiento así de especial.

Siempre desde una postura de crítica y política clara, Molotov ha llegado a generaciones de fans gracias a su energía musical y conexión con el público.