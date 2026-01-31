Si eres de los fans que se darán cita en el concierto de La Castañeda en La Maraka, aquí te daremos todos los detalles acerca de este evento de rock en español.

A continuación, te damos el horario, telonero y posible setlist del concierto de La Castañeda en La Maraka.

La Castañeda (La Castañeda)

Setlist del concierto de La Castañeda en La Maraka

Aunque no se ha dado a conocer oficialmente el setlist del concierto de La Castañeda en La Maraka, fans creen que podrían tocar estas canciones:

Vapor Orgasmo ying yang Tóxico mágico Día limpio El dolor Secta de extraños El loco Gris normal Sueños Nancy Llaga Navega Del barrio Ciudad psicótica La espina Entrega total Cautivo de la calle Frenopatía Noches de tu piel Cenit Transfusión Ángel de las sombras

Horario del concierto de La Castañeda en La Maraka

El concierto de La Castañeda en La Maraka iniciará a las 9:30 p.m.; no hay un horario para su finalización, aunque es posible que termine entre las 11:30 p.m. y las 12:00 a.m. del otro día.

Esto debido a que el concierto de La Castañeda en La Maraka se puede retrasar algunos minutos, como sucede en la mayoría de los eventos en vivo.

Además, los eventos en La Maraka tienen la costumbre de extenderse hasta tres horas en su realización.

La Castañeda (@lacastaneda.oficial)

Telonero del concierto de La Castañeda en La Maraka

No se ha anunciado un telonero para el concierto de La Castañeda en La Maraka, por lo que son altas las probabilidades de que no haya alguno.

Dado que el concierto de La Castañeda en La Maraka es este sábado, falta muy poco tiempo para que anuncien a un grupo o artista invitado.

En ese sentido, La Castañeda iría en solitario desde que iniciara el show, aunque no se descarta alguna sorpresa de último minuto.