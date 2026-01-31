Si eres de los fans que se darán cita en el concierto de La Castañeda en La Maraka, aquí te daremos todos los detalles acerca de este evento de rock en español.

A continuación, te damos el horario, telonero y posible setlist del concierto de La Castañeda en La Maraka.

La Castañeda (La Castañeda)

Setlist del concierto de La Castañeda en La Maraka

Aunque no se ha dado a conocer oficialmente el setlist del concierto de La Castañeda en La Maraka, fans creen que podrían tocar estas canciones:

  1. Vapor
  2. Orgasmo ying yang
  3. Tóxico mágico
  4. Día limpio
  5. El dolor
  6. Secta de extraños
  7. El loco
  8. Gris normal
  9. Sueños
  10. Nancy Llaga
  11. Navega
  12. Del barrio
  13. Ciudad psicótica
  14. La espina
  15. Entrega total
  16. Cautivo de la calle
  17. Frenopatía
  18. Noches de tu piel
  19. Cenit
  20. Transfusión
  21. Ángel de las sombras

Horario del concierto de La Castañeda en La Maraka

El concierto de La Castañeda en La Maraka iniciará a las 9:30 p.m.; no hay un horario para su finalización, aunque es posible que termine entre las 11:30 p.m. y las 12:00 a.m. del otro día.

Esto debido a que el concierto de La Castañeda en La Maraka se puede retrasar algunos minutos, como sucede en la mayoría de los eventos en vivo.

Además, los eventos en La Maraka tienen la costumbre de extenderse hasta tres horas en su realización.

La Castañeda
La Castañeda (@lacastaneda.oficial)

Telonero del concierto de La Castañeda en La Maraka

No se ha anunciado un telonero para el concierto de La Castañeda en La Maraka, por lo que son altas las probabilidades de que no haya alguno.

Dado que el concierto de La Castañeda en La Maraka es este sábado, falta muy poco tiempo para que anuncien a un grupo o artista invitado.

En ese sentido, La Castañeda iría en solitario desde que iniciara el show, aunque no se descarta alguna sorpresa de último minuto.

La Castañeda
La Castañeda (@lacastaneda.oficial)