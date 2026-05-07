Meylin Zúñiga es una empresaria y modelo, novia de Carín León desde hace dos años y con quien piensa casarse muy pronto.

En mayo de 2026, Meylin Zúñiga acompañó a Carín León a la presentación de su disco “Muda” cuando sufrió un accidente en un elevador que le provocó una fractura en el tobillo.

¿Quién es Meylin Zúñiga? Novia de Carín León

Meylin Zúñiga es una empresaria, modelo e influencer nacida en Tampico, Tamaulipas; actual pareja de Carín León.

Meyñin Zúñiga, novia de Carín León (Instagram/@meylinzuniga)

¿Qué edad tiene Meylin Zúñiga?

Meylin Zúñiga nació el 24 de noviembre de 1990; actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es el esposo de Meylin Zúñiga?

Meylin Zúñiga es divorciada y es la actual pareja de Carín León, quien la considera su esposa aunque no hayan formalizado.

La pareja lleva casi 3 años de relación y Carín León ha expresado su dese de casarse con Meyñin Zúñiga.

Carín León y su novia, Meylin Zúñiga (Instagram/@meylinzuniga)

¿Qué signo zodiacal es Meylin Zúñiga?

Meylin Zúñiga es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal salen ser optimistas, sinceras y versátiles.

¿Cuántos hijos tiene Meylin Zúñiga?

Meyñin Zúñiga tiene dos hijos.

¿Qué estudió Meylin Zúñiga?

No hay información de la formación académica de Meylin Zúñiga.

Meylin Zúñiga (Instagram/@meylinzuniga)

¿En qué trabaja Meylin Zúñiga?

Meylin Zúñiga es empresaria y tiene su propia marca de ropa deportiva llamada FirePig.

También es modelo y embajadora de algunas marcas, así como publirrelacionista.

La novia de Carín León es influencer y suele compartir su vida cotidiana en Instagram, donde tiene 230 mil seguidores.