El Mundial 2026 ha estado poblado de récords y es momento de que los porteros tomen la estafeta, en busca de romper la marca de Walter Zenga, quien Italia 1990 mantuvo su portería imbatible durante 517 minutos.

Walter Zenga, el legendario portero italiano, estableció la marca de más de 500 minutos sin aceptar gol en el Mundial de Italia 1990 jugando como local, algo que podría repetir el mexicano Raúl “Tala” Rangel.

Raúl Tala Rangel es el portero titular de México ante Portugal (Itzel Espinoza)

¿Cómo logró Walter Zenga su récord en la portería?

La hazaña de Italia 1990 protagonizada por Walter Zenga, quien era apodado “El Hombre Araña”, se extendió durante cinco partidos completos y parte de la semifinal del torneo.

Su racha sin recibir goles incluyó triunfos ante Austria, Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda .

El récord se detuvo en el minuto 67 de la semifinal ante Argentina, cuando el delantero Claudio Paul Caniggia anotó de cabeza, dejando la marca en los 517 minutos.

Unai Simón, portero de España (@unai_simon2 / Instagram )

¿Qué porteros pueden romper la marca de Walter Zenga en el Mundial 2026?

Los principales porteros que pueden romper en el Mundial 2026 el récord de imbatibilidad de Walter Zenga, logrado en Italia 90, son Unai Simón de España y “Tala” Rangel de México.

El guardameta de la Selección de España es quien se encuentra más cerca de la hazaña.

Simón acumula 429 minutos consecutivos sin recibir gol en Mundiales, sumando el cierre de Catar 2022 y la fase de grupos de 2026.

Si no acepta goles durante los primeros 89 minutos en el partido de dieciseisavos de final frente a Austria, el español romperá el récord de Zenga.

Luis “Tala” Rangel mantuvo su portería invicta durante los primeros cuatro partidos disputados por México en el Mundial 2026, para llegar a 348 minutos.

Los porteros con más minutos sin recibir gol en Mundiales: