Tras presuntamente haberse sometido a una operación, Luis Miguel de 56 años de edad, habría estado en la Ciudad de México (CDMX) grabando un comercial que creen será para el Mundial 2026.

El cantante habría grabado en el Claustro de Sor Juana en el Centro Histórico de la CDMX, siendo su llegada y salida en helicóptero.

Luis Miguel grabó en la CDMX un comercial; intuyen que por el Mundial 2026

El reportero Ernesto Buitron realizó el seguimiento a Luis Miguel por cuatro días que estuvo en la CDMX para grabar un comercial en el Centro Histórico.

Argumentando que personal del hotel The Ritz-Carlton en la CDMX le informó que Luis Miguel se hospedaría en una de las habitaciones, fue que el reportero captó la llegada de su helicóptero al helipuerto del edificio.

Según Buitron, Luis Miguel estuvo acompañado por Paloma Cuevas, y un fuerte dispositivo de seguridad que lo vigiló no solo en el hotel, sino también en el sitio donde grabó el comercial.

El cantante habría tenido como set de grabación el Claustro de Sor Juana en el Centro Histórico de la CDMX, a donde llegó con una camioneta blindada y 13 personas de seguridad en motocicleta.

Aunque el reportero argumentó no haber podido captar a Luis Miguel con su dron por la altura del hotel y la vigilancia extrema, sí fue testigo de que su hermano Alejandro Basteri, arribó al lugar, lo que reconfirmó la visita del cantante a la CDMX.

Buitron no ahondó sobre el comercial que Luis Miguel habría grabado en la capital. Sin embargo, en el programa Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado intuyeron que se trataba de algo del Mundial 2026 que salió de última hora ante el avance de la Selección Mexicana en el torneo.