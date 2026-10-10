Camila Fernández se presenta por primera vez en La Maraka hoy 10 de octubre, así que si irás al concierto debes conocer los horarios para el evento en la CDMX.

Aquí no solo te compartimos el horario indispensable para el concierto de Camila Fernández, sino también la hora aproximada en que termina el show.

Apertura de puertas: 8:00 p.m. aproximadamente

Hora del concierto: 9:30 p.m. aproximadamente

Telonero: Sin anunciar

Setlist de canciones: Alrededor de 15 canciones

Duración: 2 horas de duración

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 p.m.

Camila Fernández, cantante. (@camifdzoficial)

Camila Fernández se presenta por primera vez en La Maraka

La cantante Camila Fernández cerrará su corto tour por México de su gira “Una raya más al tigre” en La Maraka, recinto en donde se presenta por primera vez.

En julio, Camila Fernández anunció sus conciertos como parte de su tour, siendo únicamente tres fechas para México las seleccionadas: Guadalajara, Querétaro y CDMX, luego, la cantante se irá con 8 fechas a Estados Unidos.

La hija de Alejandro Fernández ha mostrado no solo orgullo por la herencia que lleva, sino que está de festejo, pues reveló que está embarazada de su segundo hijo.