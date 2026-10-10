No te pierdas el concierto de Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan. Te compartimos el setlist y telonero para el 10 de octubre.
El grupo colombiano Monsieur Periné, encabezado por Catalina García y Santiago Prieto, regresan a CDMX para presentar en vivo su álbum “Instrucciones para ser Feliz”.
Setlist del concierto de Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan
Este sería el setlist que interpretaría Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan en su concierto del 10 de octubre:
- Girasoles de Papel
- Tu m’as promis
- MUCHO CON DEMASIAO’
- Mundo paralelo
- Desacelera
- Cámara Lenta
- Onda sensual
- Natural
- Suin romanticón
- El Ratico
- Suerte
- Mi libertad
- Jardín del paraíso
- Hora Loca/Catalina
- La muerte / Nuestra canción
- El Avión
- Bailar contigo / Bailar contigo (Leeb remix) / Aguaráchate / Ton silence
El repertorio de Monsieur Periné recorrerá sus mejores éxitos, así como temas más recientes de su último disco.
Telonero del concierto de Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan
Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan este sábado 10 de octubre.
No obstante, el show de la agrupación colombiana será especial por diferentes motivos, ya que después de 20 años de trayectoria, García y Santiago Prieto anunciaron su separación.
El show en CDMX de Monsieur Periné significará su despedida de los escenarios y del público.