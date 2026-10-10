Como parte de su tour Una raya más al tigre y en medio de la noticia de su embarazo, Camila Fernández se presentará este 10 de octubre en La Maraka con un setlist muy especial.
El concierto de Camila Fernández en La Maraka es el último que dará por México, pues la cantante se irá de tour por Estados Unidos. Así que aquí te damos los detalles que no deberás perderte de su show:
- Apertura de puertas: 8:00 p.m. aproximadamente
- Telonero: Sin anunciar
- Hora del concierto: 9:30 p.m. aproximadamente
- Setlist de canciones: 15 canciones aproximadamente
- Duración: Alrededor de 2 horas
- Hora en la que termina: 11:30 p.m. aproximadamente
Setlist que Camila Fernández podría tocar en La Maraka
Por primera vez, Camila Fernández se presenta en La Maraka con un disco recientemente lanzado que inspiró su tour Una raya más tigre.
Según sus conciertos previos y álbum más reciente, este podría ser el setlist para su concierto del 10 de octubre:
- Buen viaje
- Amor del bueno
- Una raya más al tigre
- No manches
- La caminera
- Se cancela la llorada
- Serpiente de cascabel
- El rey
- Hermoso cariño
- Suéltame
- Instrucciones
- La de rogar
- Amarte menos
- Mírame menos
- Ni te topo