Como parte de su tour Una raya más al tigre y en medio de la noticia de su embarazo, Camila Fernández se presentará este 10 de octubre en La Maraka con un setlist muy especial.

El concierto de Camila Fernández en La Maraka es el último que dará por México, pues la cantante se irá de tour por Estados Unidos. Así que aquí te damos los detalles que no deberás perderte de su show:

Apertura de puertas: 8:00 p.m. aproximadamente

Telonero: Sin anunciar

Hora del concierto: 9:30 p.m. aproximadamente

Setlist de canciones: 15 canciones aproximadamente

Duración: Alrededor de 2 horas

Hora en la que termina: 11:30 p.m. aproximadamente

Setlist que Camila Fernández podría tocar en La Maraka

Por primera vez, Camila Fernández se presenta en La Maraka con un disco recientemente lanzado que inspiró su tour Una raya más tigre.

Según sus conciertos previos y álbum más reciente, este podría ser el setlist para su concierto del 10 de octubre:

Buen viaje

Amor del bueno

Una raya más al tigre

No manches

La caminera

Se cancela la llorada

Serpiente de cascabel

El rey

Hermoso cariño

Suéltame

Instrucciones

La de rogar

Amarte menos

Mírame menos

Ni te topo