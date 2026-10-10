No te pierdas el concierto de Estelares en el Lunario. Te compartimos setlist y telonero del 10 de octubre.

La banda argentina Estelares llega a la CDMX para presentar su décimo álbum titulado Lobos.

Setlist del concierto de Estelares en el Lunario

Este sería el setlist de Estelares en el Lunario del Auditorio Nacional el sábado 10 de octubre:

Alma en mí

Doce chicharras

Sólo por hoy (Chica oriental)

Ella dijo

Un show

Melancolía

Ríos de lava

América

Las lunas

Encantan

Aleluya

Los lobos

Cristal

Rimbaud

Alas rotas

Emperifollada

Roma

Un día perfecto

Es el amor

Las trémulas canciones

Tanta gente

Aire

El corazón sobre todo

Estelares (Estelares / Facebook)

El repertorio de Estelares hará un recorrido por sus canciones más emblemáticas y también presentará ante el público de CDMX su hits recientes.

Telonero para el concierto de Estelares en el Lunario

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para la presentación de los Estelares en el Lunario.

La banda argentina será la protagonista de su propio show, el cual promete convertirse en un espectáculo íntimo para verdaderos fanáticos.

El concierto de los Estelares será especial porque además de presentar su más reciente material discográfico, la agrupación celebrará 30 año de carrera musical.