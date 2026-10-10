No te pierdas el concierto de Estelares en el Lunario. Te compartimos setlist y telonero del 10 de octubre.
La banda argentina Estelares llega a la CDMX para presentar su décimo álbum titulado Lobos.
Setlist del concierto de Estelares en el Lunario
Este sería el setlist de Estelares en el Lunario del Auditorio Nacional el sábado 10 de octubre:
- Alma en mí
- Doce chicharras
- Sólo por hoy (Chica oriental)
- Ella dijo
- Un show
- Melancolía
- Ríos de lava
- América
- Las lunas
- Encantan
- Aleluya
- Los lobos
- Cristal
- Rimbaud
- Alas rotas
- Emperifollada
- Roma
- Un día perfecto
- Es el amor
- Las trémulas canciones
- Tanta gente
- Aire
- El corazón sobre todo
El repertorio de Estelares hará un recorrido por sus canciones más emblemáticas y también presentará ante el público de CDMX su hits recientes.
Telonero para el concierto de Estelares en el Lunario
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para la presentación de los Estelares en el Lunario.
La banda argentina será la protagonista de su propio show, el cual promete convertirse en un espectáculo íntimo para verdaderos fanáticos.
El concierto de los Estelares será especial porque además de presentar su más reciente material discográfico, la agrupación celebrará 30 año de carrera musical.