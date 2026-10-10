Te decimos a qué hora termina Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan en su concierto del sábado 10 de octubre.

El grupo Monsieur Periné visita la Ciudad de México para dar un concierto a todos su fans.

Horario del concierto de Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan

Así quedó el horario del concierto de Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan para el 10 de octubre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Monsieur Periné (Instagram | Monsieur Periné)

El concierto de Monsieur Periné será especial para los fanáticos porque Catalina García y Santiago Prieto confirmaron su separación.

Por ello, su show será el cierre de 20 años de trayectoria ante su público de México.

Durante su presentación, Monsieur Periné hará un recorrido por sus mejores canciones y temas de su disco más reciente “Instrucciones para ser feliz”.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Si quieres llegar rápido al Teatro Metropólitan, la mejor opción en transporte público es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX debes caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.