Ya está todo listo para los Estelares en el Lunario. Te decimos a qué hora termina su concierto del sábado 10 de octubre.

La Ciudad de México recibe a la banda argentina Estelares que llega para presentar Los Lobos, su disco más reciente.

Horario del concierto de Estelares en el Lunario

Así quedó el horario del concierto de Estelares en el Lunario del Auditorio Nacional este 10 de octubre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de show: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Estelares (Estelares / Facebook)

Durante su show en CDMX, los Estelares interpretarán sus canciones más populares. Tocarán desde clásicos hasta temas nuevos de su álbum que salió en julio 2025.

La agrupación estará de fiesta en el Lunario, ya que también festejará sus 30 años de carrera musical que los han convertido en un referente del rock argentino.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Si quieres llegar rápido al Lunario del Auditorio Nacional para ver a Estelares en vivo, te damos la mejor ruta.

En transporte público, En transporte público, la estación más cercana es Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, solo se debe caminar unos metros hacia el recinto que ubicado en el costado poniente del Auditorio Nacional, frente al Campo Marte.

La dirección del Lunario es Avenida Paseo de la Reforma #50, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.