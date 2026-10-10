El cantante español, Alejandro Sanz llega este sábado 10 de octubre con concierto único al Estadio GNP Seguros de la CDMX con su gira ¿Y Ahora Qué? Tour.

Así que prepárate para disfrutar de lo mejor de la música de Alejandro Sanz que ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para su concierto en el Estadio GNP Seguros, a continuación:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Conciertos de Alejandro Sanz en México 2026 (@ocesa_total)

Posible setlist para Alejandro Sanz en Estadio GNP Seguros

Alejandro Sanz prepara un concierto inolvidable para sus fans en el Estadio GNP Seguros hoy 10 de octubre con lo mejor de su música desde sus grandes éxitos hasta lo más reciente con su álbum ¿Y Ahora Qué?.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alejandro Sanz en Estadio GNP Seguros sean los siguientes: