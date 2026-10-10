El Estadio GNP Seguros de la CDMX se prepara para recibir hoy 10 de octubre en concierto al cantante español Alejandro Sanz.

Y para que disfrutes de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros desde ya encontrarás los detalles del horario del concierto:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Conciertos de Alejandro Sanz en México 2026 (@ocesa_total)

¿Y Ahora Qué? Tour de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros

Alejandro Sanz trae al Estadio GNP Seguros su gira de conciertos ¿Y Ahora Qué? Tour este 10 de octubre para promocionar su más reciente disco, bajo este mismo nombre.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9. Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que solo disfruta del concierto de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros pues ya tiene todo para hacerlo.