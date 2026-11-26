El concierto de Beto Cuevas en La Maraka será este jueves 26 de noviembre de 2026, en una velada que promete reunir a sus seguidores, quienes probablemente se pregunten acerca de a qué hora termina.

Para quienes planean asistir al show de Beto Cuevas CDMX, aquí te damos los horarios aproximados, para que te vayas preparando.

¿A qué hora termina el concierto de Beto Cuevas en La Maraka?

El concierto de Beto Cuevas en La Maraka está programado para comenzar a las 9:30 p.m., teniendo una duración de dos horas aproximadas, por lo que terminará alrededor de las 11:30 p.m.

Como no hay telonero para el concierto de Beto Cuevas en La Maraka, se espera que empiece a la hora señalada, sin problemas en su realización y desarrollo general.

Beto Cuevas (Agencia México)

En teoría no debería de haber problema y todos los asistentes se estarían retirando a las 11:30 p.m., una hora bastante manejable si tomamos en cuenta los horarios de transporte en la noche de la CDMX.

Más aún debido a que La Maraka se encuentra en una zona alejada del Metro o Metrobús, por lo que los fans se tendrían que desplazar por las calles hasta llegar a su transporte, en caso de que no usen servicios de aplicación.

El concierto de Beto Cuevas en La Maraka se puede retrasar

Se espera que el concierto de Beto Cuevas en La Maraka concluya alrededor de las 11:30 p. m. del mismo jueves 26 de noviembre.

Sin embargo, esta hora de finalización del concierto de Beto Cuevas en La Maraka es aproximada y podría variar dependiendo del desarrollo del espectáculo, posibles retrasos, intervenciones adicionales o canciones que se incorporen al repertorio.

Por ello, quienes necesiten organizar su transporte —especialmente si dependen de servicios de movilidad o del transporte público— deberían considerar un margen adicional y contemplar la medianoche como referencia para su salida.

En términos generales, la velada podría extenderse hasta cerca de las 12:00 a.m., aunque lo más recomendable es mantenerse atento a cualquier actualización del recinto o del organizador.