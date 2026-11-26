Prepárate para el concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano. Acá el setlist y telonero de hoy jueves 26 de noviembre.

El cantante Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, visita la CDMX con su Borondo: Detone y Abandone Tour 2026.

Setlist del concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano

Este sería el setlist del concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano para el jueves 26 de noviembre:

I Miss You

PINACOLADA REMIX

Loco

Aloha

en la mía

Santorini

Tus labios

Top Diesel

Una curita por favor

Estrella fugaz

Hasta Aquí Llegué

Borondo

Morena

Anhélame

Mad Koknut

Inolvidable

Quédate

Yo y Tú

Volver

Hiekka

No tiene sentido

Vagabundo

Mi Refe

Calor

La Plena

Sobelove

Frente al Mar

Una noche Más

Te Culié

Si Te Pillara

Beéle (Beele Music / Facebook)

El repertorio de canciones que cantará Beéle contará con los mejores éxitos de sus producciones discográficas.

Telonero para el concierto de concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano

El telonero confirmado para el concierto de de Beéle en el Estadio Fray Nano es Gael Valenzuela.

Originario de Guanajuato, Gael Valenzuela es un cantautor de regional mexicano y corridos tumbados, conocido por sus colaboraciones con artistas como Junior H y Peso Pluma.

Él será el encargado de poner el mejor ambiente en el Estadio Fray Nano previo a la salida de Beéle.