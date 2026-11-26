Prepárate para el concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano. Acá el setlist y telonero de hoy jueves 26 de noviembre.
El cantante Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, visita la CDMX con su Borondo: Detone y Abandone Tour 2026.
Setlist del concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano
Este sería el setlist del concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano para el jueves 26 de noviembre:
- I Miss You
- PINACOLADA REMIX
- Loco
- Aloha
- en la mía
- Santorini
- Tus labios
- Top Diesel
- Una curita por favor
- Estrella fugaz
- Hasta Aquí Llegué
- Borondo
- Morena
- Anhélame
- Mad Koknut
- Inolvidable
- Quédate
- Yo y Tú
- Volver
- Hiekka
- No tiene sentido
- Vagabundo
- Mi Refe
- Calor
- La Plena
- Sobelove
- Frente al Mar
- Una noche Más
- Te Culié
- Si Te Pillara
El repertorio de canciones que cantará Beéle contará con los mejores éxitos de sus producciones discográficas.
Telonero para el concierto de concierto de Beéle en el Estadio Fray Nano
El telonero confirmado para el concierto de de Beéle en el Estadio Fray Nano es Gael Valenzuela.
Originario de Guanajuato, Gael Valenzuela es un cantautor de regional mexicano y corridos tumbados, conocido por sus colaboraciones con artistas como Junior H y Peso Pluma.
Él será el encargado de poner el mejor ambiente en el Estadio Fray Nano previo a la salida de Beéle.