Hoy jueves 26 de noviembre se presenta en concierto la cantautora de Paramore, Hayley Williams en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que no te pierdas de nada que a continuación encontrarás todo sobre horario en que termina el concierto de Hayley Williams en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Telonero: Annie DiRusso

Hora del concierto: 7:00 en punto de la noche

Setlist de canciones: Aproximadamente 27 temas en vivo

Duración Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8 de la noche

Hayley Williams en el Auditorio Nacional (Ocesa)

The Hayley Williams Show en el Auditorio Nacional hoy 26 de noviembre

Al fin ha llegado la fecha para la esperada gira The Hayley Williams Show en el Auditorio Nacional hoy 26 de noviembre.

Así que ya tienes todo para disfrutar del concierto en solitario de Hayley Williams, te recordamos que para tu arribo, el Auditorio Nacional está ubicado Avenida Paseo de la Reforma número 50 en la colonia Polanco V Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

En transporte público, la mejor opción para llegar al Auditorio Nacional es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, tu llegada será por Avenida Paseo de la Reforma con servicio de estacionamiento de un costo de 200 pesos.