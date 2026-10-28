Te compartimos la cartelera completa de conciertos en CDMX de noviembre 2026.

Los artistas que ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes para el mes de noviembre son estos:

Lila Downs, 1 de noviembre en el Auditorio Nacional

Akira Yamaoka, 1 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Los Askis, 1 de noviembre Arena CDMX

Liana Flores, 3 de noviembre en el Lunario

Omar Courtz, 3 de noviembre en el Palacio de los Deportes

Leire Martínez, 3 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Erick Brain, 5 de noviembre en La Maraka

Emjay 5 de noviembre en el Pabellón Oeste

Peces raro, 5 de noviembre en el Auditorio BB

Puma Blue, 5 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Serbia, 6 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Yahir y Charlie Zaa, 6 de noviembre en La Maraka

Aitana, 5, 6 y 7 de noviembre en el Auditorio Nacional

Dillom, 5,6 y 7 de noviembre en el Foro Puebla

Rubio, 6 de noviembre en el Auditorio BB

Ultra México 2026, 7 de noviembre en el Estadio Banorte

José y el Toro, 8 de noviembre en el Lunario

Los Panchos, 8 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Ricardo Montaner, 10 de noviembre en el Auditorio Nacional

OneUs, 10 de noviembre en La Maraka

ZZ Top, 11 de noviembre en el Auditorio Nacional

María León, 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Morat, 6, 7,8,13,14,15 y 17 de noviembre en el Palacio de los Deportes

Opeth, 11 de noviembre en Arena CDMX

María León, 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Ultraligera, 12 de noviembre en el Foro Puebla

Elefante, 12 de noviembre en el Auditorio Nacional

Pancho Varona, 12 de noviembre en el Lunario

Lifehouse, 12 de noviembre en La Maraka

Carlos Cuevas, 13 de noviembre en el Lunario

El Kanka, 13 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Majo Aguilar, 13 de noviembre en el Auditorio Nacional

Andrés Calamaro, 13 de noviembre en el Pepsi Center WTC

Majo Aguilar, 13 de noviembre en el Auditorio Nacional

DLD, 13 y 14 de noviembre en La Maraka

Karol G, 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros

Luis Ángel “El Flaco”, 14 de noviembre en la Monumental Plaza de Toros la México

Little Jesus, 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Rapaparty, 15 de noviembre en el Pepsi Center

Mägo de Oz, 15 de noviembre en la Arena CDMX

Daniel Boaventura, 15 de noviembre en el Auditorio Nacional

Yolanda del Río, 15 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Milo Mae y Carlos Cortés, 15 de noviembre en La Maraka

8TUN, 16 de de noviembre en La Maraka

Jerry Rivera, 17 de noviembre en el Auditorio Nacional

Emmanuel y Mijares, 18 de noviembre en el Auditorio Nacional

Rainao, 18 de noviembre en el Lunario

MARO, 18 de noviembre en el Foro Puebla

María San Felipe, 19 de noviembre en el Lunario

Los Cafres y Los Estrambóticos, 19 de noviembre en el Auditorio Nacional

DIMASH QUDAIBERGEN- 19 y 20 de noviembre en el Palacio de los Deportes

Arde Bogotá, 19 de noviembre en el Teatro Metropólitan

God Save the Queen, 19 de noviembre en Arena CDMX

Francisca Valenzuela, 20 de noviembre en el Foro Puebla

Kalimba, 19, 20, 21 de noviembre en La Maraka

CD9, 20 de noviembre en Arena CDMX

Los Ángeles Azules, 20 y 21 de noviembre en el Auditorio Nacional

Corona Capital, 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective, 21 de noviembre en Arena CDMX

Javier Corcobado, 21 de noviembre en el Lunario

Malcriada, 21 de noviembre en Pabellón Oeste

Cuarteto de Nos, 21 de noviembre en Palacio de los Deportes

Bostich & Fussible y Kiny, 21 de noviembre en Arena CDMX

Benny, 21 de noviembre en el Teatro Metropólitan

LP, 22 de noviembre en el Auditorio Nacional

Taburete, 22 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Los Calzones, 22 de noviembre en el Lunario

Soda Stereo, 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes

BOYNEXTDOOR, 24 de noviembre en Arena CDMX

Love of Lesbian, 24 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Giant Rooks, 25 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Love of Lesbian, 25 de noviembre en el Auditorio Nacional

A Perfect Circle, 25 de noviembre en Estadio Fray Nano

Babasónicos, 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes

Helado Tropical, 26 de noviembre en el Lunario

Nacho Vegas, 26 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Hayley Williams, 26 de noviembre en el Auditorio Nacional

Beto Cuevas, 26 de noviembre en La Maraka

Beele, 26 de noviembre en Estadio Fray Nano

CocoRoise, 26 de noviembre en el Auditorio BB

Nasa Histories, 27 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Alejandra Guzmán, 27 de noviembre en Arena CDMX

Kudai y Nikki Cla, 27 de noviembre en La Maraka

Six Sex, 27 de noviembre en el Foro Puebla

Insite, 27 de noviembre en el Pabellón Oeste

KATSEYE, 27 y 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes

Los Auténticos Decadentes, 27 de noviembre en el Estadio GNP Seguros

Roz, 27 de noviembre en Pepsi Center

Caloncho, 27 de noviembre en el Auditorio Nacional

Nicho Hinojosa, 28 de noviembre en La Maraka

Menudo, 28 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Gloria Trevi, 28 de noviembre en el Auditorio Nacional

Matute, 28 de noviembre en la Arena CDMX

Menudo, 28 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Flow Fest, 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Ruido Ibérico 2026, 28 de noviembre en el Pabellón Oeste

Gera MX, 28 de noviembre en Pepsi Center

Circoloco 2026, 28 de noviembre en Estadio Fray Nano

Disco Bahía, 28 de noviembre en el Auditorio BB

The Mars Volta, 29 de noviembre en el Pepsi Center

Rodrigo de la Cadena, 29 de noviembre en el Auditorio Nacional

Los Daniels y Electrify, 29 de noviembre en el Lunario

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para noviembre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

Lila Downs – 1 de noviembre

Aitana – 5, 6 y 7 de noviembre

Ricardo Montaner – 10 de noviembre

ZZ Top – 11 de noviembre

Elefante – 12 de noviembre

Majo Aguilar – 13 de noviembre

Daniel Boaventura – 15 de noviembre

Jerry Rivera – 17 de noviembre

Emmanuel y Mijares – 18 de noviembre

Los Cafres y Los Estrambóticos – 19 de noviembre

Los Ángeles Azules – 20 y 21 de noviembre

LP – 22 de noviembre

Love of Lesbian – 25 de noviembre

Hayley Williams – 26 de noviembre

Caloncho - 27 de noviembre

Gloria Trevi – 28 de noviembre

Rodrigo de la Cadena – 29 de noviembre

Majo Aguilar (Instagram/@majo__aguilar)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Lunario

Estos son los conciertos para noviembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

Liana Flores – 3 de noviembre

José y el Toro – 8 de noviembre

Pancho Varona – 12 de noviembre

Carlos Cuevas – 13 de noviembre

Rainao – 18 de noviembre

María San Felipe - 19 de noviembre

Javier Corcobado – 21 de noviembre

Los Calzones - 22 de noviembre

Helado Tropical – 26 de noviembre

Los Daniels y Electrify – 29 de noviembre

Javier Corcobado (Javier Corcobado)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para noviembre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

Omar Courtz – 3 de noviembre

Morat – 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre

DIMASH QUDAIBERGEN – 19 y 20 de noviembre

Cuarteto de Nos – 21 de noviembre

Soda Stereo – 23 de noviembre

Babasónicos – 25 de noviembre

KATSEYE – 27 y 28 de noviembre

Omar Courtz (Omar Courtz/Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Pabellón Oeste

Los conciertos para noviembre 2026 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes son estos:

Emjay – 5 de noviembre

Malcriada – 21 de noviembre

Insite – 27 de noviembre

Ruido Ibérico 2026 – 28 de noviembre

Emjay (Instagram | @ emjayy444)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para noviembre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

Andrés Calamaro – 13 de noviembre

Rapaparty - 15 de noviembre

Rozalén (Roz) – 27 de noviembre

Gera MX – 28 de noviembre

The Mars Volta – 29 de noviembre

Andrés Calamaro (Andrés Calamaro )

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para noviembre 2026 en el Estadio GNP Seguros:

Karol G – 13, 14 y 15 de noviembre

Los Auténticos Decadentes – 27 de noviembre

Karol G (Instagram/@karolg)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Arena CDMX

Los conciertos de noviembre 2026 en Arena CDMX son estos:

Los Askis - 1 de noviembre

Opeth – 11 de noviembre

Mägo de Oz – 15 de noviembre

God Save the Queen – 19 de noviembre

CD9 – 20 de noviembre

Bostich & Fussible, Kinky y Nortec Collective – 21 de noviembre

BOYNEXTDOOR - 24 de noviembre

Alejandra Guzmán – 27 de noviembre

Matute – 28 de noviembre

Mago de Oz en Arena CDMX 2026 (Mago de Oz / Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Auditorio BB

Estos los conciertos de noviembre 2026 en Auditoria BB:

Peces Raros – 5 de noviembre

Rubio – 6 de noviembre

CocoRosie – 26 de noviembre

Disco Bahía – 28 de noviembre

Peces Raros (Peces Raros)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio Fray Nano

Los conciertos de noviembre 2026 en Estadio Fray Nano son estos:

A Perfect Circle – 25 de noviembre

Beele – 26 de noviembre

Circoloco 2026 – 28 de noviembre

A Perfect Circle en CDMX (@aperfectcircle / Instagram )

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez

Los conciertos de noviembre 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez son estos:

Corona Capital – 20, 21 y 22 de noviembre

Coca-Cola Flow Fest – 28 y 29 de noviembre

Corona Capital 2026 (Festival Corona Capital / Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio Banorte

Los conciertos de noviembre 2026 en Estadio Banorte son estos:

Ultra México 2026 – 7 de noviembre

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Foro Puebla

Los conciertos de noviembre 2026 en Foro Puebla son estos:

Dillom – 5, 6 y 7 de noviembre

Ultraligera – 12 de noviembre

MARO – 18 de noviembre

Francisca Valenzuela – 20 de noviembre

Six Sex – 27 de noviembre

Francisca Valenzuela (Francisca Valenzuela / Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Monumental Plaza de Toros México

Los conciertos de noviembre 2026 en la Monumental Plaza de Toros México son estos:

Luis Ángel “El Flaco” – 14 de noviembre

“Que se enteren de una vez” de Luis Ángel ‘El Flaco’ (Captura de video)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: La Maraka

Los conciertos de noviembre 2026 en La Maraka son estos:

Erick Brain – 5 de noviembre

Yahir y Charlie Zaa – 6 de noviembre

OneUs – 10 de noviembre

Lifehouse – 12 de noviembre

DLD – 13 y 14 de noviembre

Milo Mae y Carlos Cortés – 15 de noviembre

8TUN – 16 de noviembre

Kalimba – 19, 20 y 21 de noviembre

Beto Cuevas – 26 de noviembre

Kudai y Nikki Clan – 27 de noviembre

Nicho Hinojosa – 28 de noviembre

Kalimba (Instagram | @arkrecordsmx)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos de noviembre 2026 en Teatro Metropólitan son estos:

Akira Yamaoka – 1 de noviembre

Leire Martínez – 3 de noviembre

Puma Blue – 5 de noviembre

Serbia – 6 de noviembre

Los Panchos – 8 de noviembre

María León – 12 de noviembre

El Kanka – 13 de noviembre

Little Jesus – 14 de noviembre

Yolanda del Río – 15 de noviembre

Arde Bogotá – 19 de noviembre

Benny Ibarra – 21 de noviembre

Taburete – 22 de noviembre

Love of Lesbian – 24 de noviembre

Giant Rooks – 25 de noviembre

Nacho Vegas – 26 de noviembre

Nasa Histories – 27 de noviembre

Menudo – 28 de noviembre