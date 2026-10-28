Te compartimos la cartelera completa de conciertos en CDMX de noviembre 2026.

Los artistas que ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes para el mes de noviembre son estos:

  • Lila Downs, 1 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Akira Yamaoka, 1 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Los Askis, 1 de noviembre Arena CDMX
  • Liana Flores, 3 de noviembre en el Lunario
  • Omar Courtz, 3 de noviembre en el Palacio de los Deportes
  • Leire Martínez, 3 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Erick Brain, 5 de noviembre en La Maraka
  • Emjay 5 de noviembre en el Pabellón Oeste
  • Peces raro, 5 de noviembre en el Auditorio BB
  • Puma Blue, 5 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Serbia, 6 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Yahir y Charlie Zaa, 6 de noviembre en La Maraka
  • Aitana, 5, 6 y 7 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Dillom, 5,6 y 7 de noviembre en el Foro Puebla
  • Rubio, 6 de noviembre en el Auditorio BB
  • Ultra México 2026, 7 de noviembre en el Estadio Banorte
  • José y el Toro, 8 de noviembre en el Lunario
  • Los Panchos, 8 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Ricardo Montaner, 10 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • OneUs, 10 de noviembre en La Maraka
  • ZZ Top, 11 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • María León, 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Morat, 6, 7,8,13,14,15 y 17 de noviembre en el Palacio de los Deportes
  • Opeth, 11 de noviembre en Arena CDMX
  • María León, 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Ultraligera, 12 de noviembre en el Foro Puebla
  • Elefante, 12 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Pancho Varona, 12 de noviembre en el Lunario
  • Lifehouse, 12 de noviembre en La Maraka
  • Carlos Cuevas, 13 de noviembre en el Lunario
  • El Kanka, 13 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Majo Aguilar, 13 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Andrés Calamaro, 13 de noviembre en el Pepsi Center WTC
  • Majo Aguilar, 13 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • DLD, 13 y 14 de noviembre en La Maraka
  • Karol G, 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros
  • Luis Ángel “El Flaco”, 14 de noviembre en la Monumental Plaza de Toros la México
  • Little Jesus, 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Rapaparty, 15 de noviembre en el Pepsi Center
  • Mägo de Oz, 15 de noviembre en la Arena CDMX
  • Daniel Boaventura, 15 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Yolanda del Río, 15 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Milo Mae y Carlos Cortés, 15 de noviembre en La Maraka
  • 8TUN, 16 de de noviembre en La Maraka
  • Jerry Rivera, 17 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Emmanuel y Mijares, 18 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Rainao, 18 de noviembre en el Lunario
  • MARO, 18 de noviembre en el Foro Puebla
  • María San Felipe, 19 de noviembre en el Lunario
  • Los Cafres y Los Estrambóticos, 19 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • DIMASH QUDAIBERGEN- 19 y 20 de noviembre en el Palacio de los Deportes
  • Arde Bogotá, 19 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • God Save the Queen, 19 de noviembre en Arena CDMX
  • Francisca Valenzuela, 20 de noviembre en el Foro Puebla
  • Kalimba, 19, 20, 21 de noviembre en La Maraka
  • CD9, 20 de noviembre en Arena CDMX
  • Los Ángeles Azules, 20 y 21 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Corona Capital, 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective, 21 de noviembre en Arena CDMX
  • Javier Corcobado, 21 de noviembre en el Lunario
  • Malcriada, 21 de noviembre en Pabellón Oeste
  • Cuarteto de Nos, 21 de noviembre en Palacio de los Deportes
  • Bostich & Fussible y Kiny, 21 de noviembre en Arena CDMX
  • Benny, 21 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • LP, 22 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Taburete, 22 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Los Calzones, 22 de noviembre en el Lunario
  • Soda Stereo, 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes
  • BOYNEXTDOOR, 24 de noviembre en Arena CDMX
  • Love of Lesbian, 24 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Giant Rooks, 25 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Love of Lesbian, 25 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • A Perfect Circle, 25 de noviembre en Estadio Fray Nano
  • Babasónicos, 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes
  • Helado Tropical, 26 de noviembre en el Lunario
  • Nacho Vegas, 26 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Hayley Williams, 26 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Beto Cuevas, 26 de noviembre en La Maraka
  • Beele, 26 de noviembre en Estadio Fray Nano
  • CocoRoise, 26 de noviembre en el Auditorio BB
  • Nasa Histories, 27 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Alejandra Guzmán, 27 de noviembre en Arena CDMX
  • Kudai y Nikki Cla, 27 de noviembre en La Maraka
  • Six Sex, 27 de noviembre en el Foro Puebla
  • Insite, 27 de noviembre en el Pabellón Oeste
  • KATSEYE, 27 y 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes
  • Los Auténticos Decadentes, 27 de noviembre en el Estadio GNP Seguros
  • Roz, 27 de noviembre en Pepsi Center
  • Caloncho, 27 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Nicho Hinojosa, 28 de noviembre en La Maraka
  • Menudo, 28 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Gloria Trevi, 28 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Matute, 28 de noviembre en la Arena CDMX
  • Menudo, 28 de noviembre en el Teatro Metropólitan
  • Flow Fest, 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Ruido Ibérico 2026, 28 de noviembre en el Pabellón Oeste
  • Gera MX, 28 de noviembre en Pepsi Center
  • Circoloco 2026, 28 de noviembre en Estadio Fray Nano
  • Disco Bahía, 28 de noviembre en el Auditorio BB
  • The Mars Volta, 29 de noviembre en el Pepsi Center
  • Rodrigo de la Cadena, 29 de noviembre en el Auditorio Nacional
  • Los Daniels y Electrify, 29 de noviembre en el Lunario

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para noviembre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

  • Lila Downs – 1 de noviembre
  • Aitana – 5, 6 y 7 de noviembre
  • Ricardo Montaner – 10 de noviembre
  • ZZ Top – 11 de noviembre
  • Elefante – 12 de noviembre
  • Majo Aguilar – 13 de noviembre
  • Daniel Boaventura – 15 de noviembre
  • Jerry Rivera – 17 de noviembre
  • Emmanuel y Mijares – 18 de noviembre
  • Los Cafres y Los Estrambóticos – 19 de noviembre
  • Los Ángeles Azules – 20 y 21 de noviembre
  • LP – 22 de noviembre
  • Love of Lesbian – 25 de noviembre
  • Hayley Williams – 26 de noviembre
  • Caloncho - 27 de noviembre
  • Gloria Trevi – 28 de noviembre
  • Rodrigo de la Cadena – 29 de noviembre
Majo Aguilar
Majo Aguilar (Instagram/@majo__aguilar)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Lunario

Estos son los conciertos para noviembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

  • Liana Flores – 3 de noviembre
  • José y el Toro – 8 de noviembre
  • Pancho Varona – 12 de noviembre
  • Carlos Cuevas – 13 de noviembre
  • Rainao – 18 de noviembre
  • María San Felipe - 19 de noviembre
  • Javier Corcobado – 21 de noviembre
  • Los Calzones - 22 de noviembre
  • Helado Tropical – 26 de noviembre
  • Los Daniels y Electrify – 29 de noviembre
Javier Corcobado en Teatro Metropólitan
Javier Corcobado (Javier Corcobado)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para noviembre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • Omar Courtz – 3 de noviembre
  • Morat – 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre
  • DIMASH QUDAIBERGEN – 19 y 20 de noviembre
  • Cuarteto de Nos – 21 de noviembre
  • Soda Stereo – 23 de noviembre
  • Babasónicos – 25 de noviembre
  • KATSEYE – 27 y 28 de noviembre
Omar Courtz
Omar Courtz (Omar Courtz/Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Pabellón Oeste

Los conciertos para noviembre 2026 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes son estos:

  • Emjay – 5 de noviembre
  • Malcriada – 21 de noviembre
  • Insite – 27 de noviembre
  • Ruido Ibérico 2026 – 28 de noviembre
Emjay
Emjay (Instagram | @ emjayy444)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para noviembre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

  • Andrés Calamaro – 13 de noviembre
  • Rapaparty - 15 de noviembre
  • Rozalén (Roz) – 27 de noviembre
  • Gera MX – 28 de noviembre
  • The Mars Volta – 29 de noviembre
Andrés Calamaro anuncia gira en México: fechas, ciudades y boleto
Andrés Calamaro (Andrés Calamaro )

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para noviembre 2026 en el Estadio GNP Seguros:

  • Karol G – 13, 14 y 15 de noviembre
  • Los Auténticos Decadentes – 27 de noviembre
Karol G
Karol G (Instagram/@karolg)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Arena CDMX

Los conciertos de noviembre 2026 en Arena CDMX son estos:

  • Los Askis - 1 de noviembre
  • Opeth – 11 de noviembre
  • Mägo de Oz – 15 de noviembre
  • God Save the Queen – 19 de noviembre
  • CD9 – 20 de noviembre
  • Bostich & Fussible, Kinky y Nortec Collective – 21 de noviembre
  • BOYNEXTDOOR - 24 de noviembre
  • Alejandra Guzmán – 27 de noviembre
  • Matute – 28 de noviembre
Mago de Oz en Arena CDMX 2026
Mago de Oz en Arena CDMX 2026 (Mago de Oz / Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Auditorio BB

Estos los conciertos de noviembre 2026 en Auditoria BB:

  • Peces Raros – 5 de noviembre
  • Rubio – 6 de noviembre
  • CocoRosie – 26 de noviembre
  • Disco Bahía – 28 de noviembre
Peces Raros llega al Auditorio BB: fecha, preventa y boletos en CDMX
Peces Raros (Peces Raros)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio Fray Nano

Los conciertos de noviembre 2026 en Estadio Fray Nano son estos:

  • A Perfect Circle – 25 de noviembre
  • Beele – 26 de noviembre
  • Circoloco 2026 – 28 de noviembre
A Perfect Circle en CDMX
A Perfect Circle en CDMX (@aperfectcircle / Instagram )

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez

Los conciertos de noviembre 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez son estos:

  • Corona Capital – 20, 21 y 22 de noviembre
  • Coca-Cola Flow Fest – 28 y 29 de noviembre
Corona Capital 2026
Corona Capital 2026 (Festival Corona Capital / Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio Banorte

Los conciertos de noviembre 2026 en Estadio Banorte son estos:

  • Ultra México 2026 – 7 de noviembre

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Foro Puebla

Los conciertos de noviembre 2026 en Foro Puebla son estos:

  • Dillom – 5, 6 y 7 de noviembre
  • Ultraligera – 12 de noviembre
  • MARO – 18 de noviembre
  • Francisca Valenzuela – 20 de noviembre
  • Six Sex – 27 de noviembre
Francisca Valenzuela
Francisca Valenzuela (Francisca Valenzuela / Facebook)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Monumental Plaza de Toros México

Los conciertos de noviembre 2026 en la Monumental Plaza de Toros México son estos:

  • Luis Ángel “El Flaco” – 14 de noviembre
“Que se enteren de una vez” de Luis Ángel ‘El Flaco’
“Que se enteren de una vez” de Luis Ángel ‘El Flaco’ (Captura de video)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: La Maraka

Los conciertos de noviembre 2026 en La Maraka son estos:

  • Erick Brain – 5 de noviembre
  • Yahir y Charlie Zaa – 6 de noviembre
  • OneUs – 10 de noviembre
  • Lifehouse – 12 de noviembre
  • DLD – 13 y 14 de noviembre
  • Milo Mae y Carlos Cortés – 15 de noviembre
  • 8TUN – 16 de noviembre
  • Kalimba – 19, 20 y 21 de noviembre
  • Beto Cuevas – 26 de noviembre
  • Kudai y Nikki Clan – 27 de noviembre
  • Nicho Hinojosa – 28 de noviembre
Kalimba
Kalimba (Instagram | @arkrecordsmx)

Conciertos en CDMX noviembre 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos de noviembre 2026 en Teatro Metropólitan son estos:

  • Akira Yamaoka – 1 de noviembre
  • Leire Martínez – 3 de noviembre
  • Puma Blue – 5 de noviembre
  • Serbia – 6 de noviembre
  • Los Panchos – 8 de noviembre
  • María León – 12 de noviembre
  • El Kanka – 13 de noviembre
  • Little Jesus – 14 de noviembre
  • Yolanda del Río – 15 de noviembre
  • Arde Bogotá – 19 de noviembre
  • Benny Ibarra – 21 de noviembre
  • Taburete – 22 de noviembre
  • Love of Lesbian – 24 de noviembre
  • Giant Rooks – 25 de noviembre
  • Nacho Vegas – 26 de noviembre
  • Nasa Histories – 27 de noviembre
  • Menudo – 28 de noviembre
Little Jesus en Teatro Metropólitan
Little Jesus (Little Jesus )