Te compartimos la cartelera completa de conciertos en CDMX de noviembre 2026.
Los artistas que ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes para el mes de noviembre son estos:
- Lila Downs, 1 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Akira Yamaoka, 1 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Los Askis, 1 de noviembre Arena CDMX
- Liana Flores, 3 de noviembre en el Lunario
- Omar Courtz, 3 de noviembre en el Palacio de los Deportes
- Leire Martínez, 3 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Erick Brain, 5 de noviembre en La Maraka
- Emjay 5 de noviembre en el Pabellón Oeste
- Peces raro, 5 de noviembre en el Auditorio BB
- Puma Blue, 5 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Serbia, 6 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Yahir y Charlie Zaa, 6 de noviembre en La Maraka
- Aitana, 5, 6 y 7 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Dillom, 5,6 y 7 de noviembre en el Foro Puebla
- Rubio, 6 de noviembre en el Auditorio BB
- Ultra México 2026, 7 de noviembre en el Estadio Banorte
- José y el Toro, 8 de noviembre en el Lunario
- Los Panchos, 8 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Ricardo Montaner, 10 de noviembre en el Auditorio Nacional
- OneUs, 10 de noviembre en La Maraka
- ZZ Top, 11 de noviembre en el Auditorio Nacional
- María León, 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Morat, 6, 7,8,13,14,15 y 17 de noviembre en el Palacio de los Deportes
- Opeth, 11 de noviembre en Arena CDMX
- María León, 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Ultraligera, 12 de noviembre en el Foro Puebla
- Elefante, 12 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Pancho Varona, 12 de noviembre en el Lunario
- Lifehouse, 12 de noviembre en La Maraka
- Carlos Cuevas, 13 de noviembre en el Lunario
- El Kanka, 13 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Majo Aguilar, 13 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Andrés Calamaro, 13 de noviembre en el Pepsi Center WTC
- Majo Aguilar, 13 de noviembre en el Auditorio Nacional
- DLD, 13 y 14 de noviembre en La Maraka
- Karol G, 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros
- Luis Ángel “El Flaco”, 14 de noviembre en la Monumental Plaza de Toros la México
- Little Jesus, 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Rapaparty, 15 de noviembre en el Pepsi Center
- Mägo de Oz, 15 de noviembre en la Arena CDMX
- Daniel Boaventura, 15 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Yolanda del Río, 15 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Milo Mae y Carlos Cortés, 15 de noviembre en La Maraka
- 8TUN, 16 de de noviembre en La Maraka
- Jerry Rivera, 17 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Emmanuel y Mijares, 18 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Rainao, 18 de noviembre en el Lunario
- MARO, 18 de noviembre en el Foro Puebla
- María San Felipe, 19 de noviembre en el Lunario
- Los Cafres y Los Estrambóticos, 19 de noviembre en el Auditorio Nacional
- DIMASH QUDAIBERGEN- 19 y 20 de noviembre en el Palacio de los Deportes
- Arde Bogotá, 19 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- God Save the Queen, 19 de noviembre en Arena CDMX
- Francisca Valenzuela, 20 de noviembre en el Foro Puebla
- Kalimba, 19, 20, 21 de noviembre en La Maraka
- CD9, 20 de noviembre en Arena CDMX
- Los Ángeles Azules, 20 y 21 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Corona Capital, 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez
- Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective, 21 de noviembre en Arena CDMX
- Javier Corcobado, 21 de noviembre en el Lunario
- Malcriada, 21 de noviembre en Pabellón Oeste
- Cuarteto de Nos, 21 de noviembre en Palacio de los Deportes
- Bostich & Fussible y Kiny, 21 de noviembre en Arena CDMX
- Benny, 21 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- LP, 22 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Taburete, 22 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Los Calzones, 22 de noviembre en el Lunario
- Soda Stereo, 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes
- BOYNEXTDOOR, 24 de noviembre en Arena CDMX
- Love of Lesbian, 24 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Giant Rooks, 25 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Love of Lesbian, 25 de noviembre en el Auditorio Nacional
- A Perfect Circle, 25 de noviembre en Estadio Fray Nano
- Babasónicos, 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes
- Helado Tropical, 26 de noviembre en el Lunario
- Nacho Vegas, 26 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Hayley Williams, 26 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Beto Cuevas, 26 de noviembre en La Maraka
- Beele, 26 de noviembre en Estadio Fray Nano
- CocoRoise, 26 de noviembre en el Auditorio BB
- Nasa Histories, 27 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Alejandra Guzmán, 27 de noviembre en Arena CDMX
- Kudai y Nikki Cla, 27 de noviembre en La Maraka
- Six Sex, 27 de noviembre en el Foro Puebla
- Insite, 27 de noviembre en el Pabellón Oeste
- KATSEYE, 27 y 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes
- Los Auténticos Decadentes, 27 de noviembre en el Estadio GNP Seguros
- Roz, 27 de noviembre en Pepsi Center
- Caloncho, 27 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa, 28 de noviembre en La Maraka
- Menudo, 28 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Gloria Trevi, 28 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Matute, 28 de noviembre en la Arena CDMX
- Menudo, 28 de noviembre en el Teatro Metropólitan
- Flow Fest, 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez
- Ruido Ibérico 2026, 28 de noviembre en el Pabellón Oeste
- Gera MX, 28 de noviembre en Pepsi Center
- Circoloco 2026, 28 de noviembre en Estadio Fray Nano
- Disco Bahía, 28 de noviembre en el Auditorio BB
- The Mars Volta, 29 de noviembre en el Pepsi Center
- Rodrigo de la Cadena, 29 de noviembre en el Auditorio Nacional
- Los Daniels y Electrify, 29 de noviembre en el Lunario
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Auditorio Nacional
Los conciertos para noviembre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:
- Lila Downs – 1 de noviembre
- Aitana – 5, 6 y 7 de noviembre
- Ricardo Montaner – 10 de noviembre
- ZZ Top – 11 de noviembre
- Elefante – 12 de noviembre
- Majo Aguilar – 13 de noviembre
- Daniel Boaventura – 15 de noviembre
- Jerry Rivera – 17 de noviembre
- Emmanuel y Mijares – 18 de noviembre
- Los Cafres y Los Estrambóticos – 19 de noviembre
- Los Ángeles Azules – 20 y 21 de noviembre
- LP – 22 de noviembre
- Love of Lesbian – 25 de noviembre
- Hayley Williams – 26 de noviembre
- Caloncho - 27 de noviembre
- Gloria Trevi – 28 de noviembre
- Rodrigo de la Cadena – 29 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Lunario
Estos son los conciertos para noviembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Liana Flores – 3 de noviembre
- José y el Toro – 8 de noviembre
- Pancho Varona – 12 de noviembre
- Carlos Cuevas – 13 de noviembre
- Rainao – 18 de noviembre
- María San Felipe - 19 de noviembre
- Javier Corcobado – 21 de noviembre
- Los Calzones - 22 de noviembre
- Helado Tropical – 26 de noviembre
- Los Daniels y Electrify – 29 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Palacio de los Deportes
Los conciertos para noviembre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:
- Omar Courtz – 3 de noviembre
- Morat – 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre
- DIMASH QUDAIBERGEN – 19 y 20 de noviembre
- Cuarteto de Nos – 21 de noviembre
- Soda Stereo – 23 de noviembre
- Babasónicos – 25 de noviembre
- KATSEYE – 27 y 28 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Pabellón Oeste
Los conciertos para noviembre 2026 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes son estos:
- Emjay – 5 de noviembre
- Malcriada – 21 de noviembre
- Insite – 27 de noviembre
- Ruido Ibérico 2026 – 28 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Pepsi Center WTC
Los conciertos para noviembre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:
- Andrés Calamaro – 13 de noviembre
- Rapaparty - 15 de noviembre
- Rozalén (Roz) – 27 de noviembre
- Gera MX – 28 de noviembre
- The Mars Volta – 29 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio GNP Seguros
Estos son los conciertos para noviembre 2026 en el Estadio GNP Seguros:
- Karol G – 13, 14 y 15 de noviembre
- Los Auténticos Decadentes – 27 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Arena CDMX
Los conciertos de noviembre 2026 en Arena CDMX son estos:
- Los Askis - 1 de noviembre
- Opeth – 11 de noviembre
- Mägo de Oz – 15 de noviembre
- God Save the Queen – 19 de noviembre
- CD9 – 20 de noviembre
- Bostich & Fussible, Kinky y Nortec Collective – 21 de noviembre
- BOYNEXTDOOR - 24 de noviembre
- Alejandra Guzmán – 27 de noviembre
- Matute – 28 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Auditorio BB
Estos los conciertos de noviembre 2026 en Auditoria BB:
- Peces Raros – 5 de noviembre
- Rubio – 6 de noviembre
- CocoRosie – 26 de noviembre
- Disco Bahía – 28 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio Fray Nano
Los conciertos de noviembre 2026 en Estadio Fray Nano son estos:
- A Perfect Circle – 25 de noviembre
- Beele – 26 de noviembre
- Circoloco 2026 – 28 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez
Los conciertos de noviembre 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez son estos:
- Corona Capital – 20, 21 y 22 de noviembre
- Coca-Cola Flow Fest – 28 y 29 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Estadio Banorte
Los conciertos de noviembre 2026 en Estadio Banorte son estos:
- Ultra México 2026 – 7 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Foro Puebla
Los conciertos de noviembre 2026 en Foro Puebla son estos:
- Dillom – 5, 6 y 7 de noviembre
- Ultraligera – 12 de noviembre
- MARO – 18 de noviembre
- Francisca Valenzuela – 20 de noviembre
- Six Sex – 27 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Monumental Plaza de Toros México
Los conciertos de noviembre 2026 en la Monumental Plaza de Toros México son estos:
- Luis Ángel “El Flaco” – 14 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: La Maraka
Los conciertos de noviembre 2026 en La Maraka son estos:
- Erick Brain – 5 de noviembre
- Yahir y Charlie Zaa – 6 de noviembre
- OneUs – 10 de noviembre
- Lifehouse – 12 de noviembre
- DLD – 13 y 14 de noviembre
- Milo Mae y Carlos Cortés – 15 de noviembre
- 8TUN – 16 de noviembre
- Kalimba – 19, 20 y 21 de noviembre
- Beto Cuevas – 26 de noviembre
- Kudai y Nikki Clan – 27 de noviembre
- Nicho Hinojosa – 28 de noviembre
Conciertos en CDMX noviembre 2026: Teatro Metropólitan
Los conciertos de noviembre 2026 en Teatro Metropólitan son estos:
- Akira Yamaoka – 1 de noviembre
- Leire Martínez – 3 de noviembre
- Puma Blue – 5 de noviembre
- Serbia – 6 de noviembre
- Los Panchos – 8 de noviembre
- María León – 12 de noviembre
- El Kanka – 13 de noviembre
- Little Jesus – 14 de noviembre
- Yolanda del Río – 15 de noviembre
- Arde Bogotá – 19 de noviembre
- Benny Ibarra – 21 de noviembre
- Taburete – 22 de noviembre
- Love of Lesbian – 24 de noviembre
- Giant Rooks – 25 de noviembre
- Nacho Vegas – 26 de noviembre
- Nasa Histories – 27 de noviembre
- Menudo – 28 de noviembre